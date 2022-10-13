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    促成桃農改隸 鄭文燦成北科大首位傑出榮譽校友

    桃園市長鄭文燦（中）13日獲北科大校長王錫福（右）、校友會全國總會理事長張水美（左）頒發榮譽傑出校友證書，成為該校創校以來首位榮譽傑出校友。（記者廖振輝攝）

    桃園市長鄭文燦（中）13日獲北科大校長王錫福（右）、校友會全國總會理事長張水美（左）頒發榮譽傑出校友證書，成為該校創校以來首位榮譽傑出校友。（記者廖振輝攝）

    2022/10/13 12:43

    〔記者楊綿傑／台北報導〕國立台北科技大學今天頒發創校111年以來首位榮譽傑出校友予桃園市長鄭文燦，表彰其對北科大促成桃農改隸、推動桃市府與北科大合作設立智慧與綠能基地等對校務發展上的卓著貢獻。鄭文燦也強調，桃園是北科大最好的支持者，期許未來共同面對永續發展及氣候變遷等議題。

    北科大除了頒發榮譽傑出校友給鄭文燦，同時舉辦「全球永續╳在地實踐」論壇登場，由鄭文燦以「永續城市」為題發表演說，並進行「世雄感恩演藝廳」揭牌典禮，包括總統府資政顏志發、教育部技職司司長楊玉惠、台唐工業董事長王世雄、北科大校友會全國總會總會長張水美、友達董事長彭双浪等都出席。

    北科大校長王錫福指出，鄭文燦對北科大一向都非常支持，戲稱鄭比北科大校友更像是校友。除了一手促成桃園農工改隸北科大，開創國內技職教育史上科大合併高職的首例，更成功爭取到上億元的預算，推動北科附工校園建設。

    此外，王錫福也提到，桃園市府更與北科大攜手於桃園市觀音區設立智慧與綠能基地，去年也邀請北科大進駐虎頭山創新園區，使學校產學服務的對象擴及「亞洲・矽谷」與大桃園地區產業，協助企業數位轉型、產業永續，也讓北科大培育人才的範疇更深更廣。

    鄭文燦致詞時說，北科大面積只有9公頃，不過單位知識產量及人才密度可以說是全台最高，也促進台灣經濟發展。而桃園是北科大最好的支持者，當年自己曾考上台北工專（北科大前身），但後來去讀了建中，現在能夠擔任榮譽傑出校友，可說是沒有緣份之下比較圓滿的結局。期許北科大與台灣共同成長，一起面對永續發展、氣候變遷的低碳挑戰。

    對於原綜合科館第一演講廳變身為世雄感恩演藝廳，王錫福對王世雄慨然贊助母校整建經費5000萬元，翻新內裝及音響設備，以及EMBA各大校友會集資200萬元拋磚引玉，挹注購買史坦威鋼琴，都表示感謝。

    王錫福同時宣示北科大未來的永續願景，將逐步邁向『零』的目標，呼應全球淨零轉型趨勢，並於校內凝聚共識，全力推動永續校園環境。8月也新設立直屬校長室的「校務與永續發展中心」，除了創校以來首度出版永續責任報告書，開展本校永續發展新紀元，更將統籌全校永續議題及USR事務，在節水、節能、減碳及零廢棄上訂定目標，善盡大學社會責任。

    桃園市長鄭文燦（左二）13日獲頒北科大首位榮譽傑出校友，並參加該校「世雄感恩演藝廳」揭牌儀式。（記者廖振輝攝）

    桃園市長鄭文燦（左二）13日獲頒北科大首位榮譽傑出校友，並參加該校「世雄感恩演藝廳」揭牌儀式。（記者廖振輝攝）

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