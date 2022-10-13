政院3大面向衝刺觀光 交通部目標年底來台旅客70萬人次

政府因應擴大開放國門衝刺觀光，交通部設定年底來台旅客達70萬人次，將主攻日韓。（翻攝自交通部簡報）

2022/10/13 11:49

〔記者李欣芳／台北報導〕因應「禁團令」解除，政府今天起擴大開放國門。行政院今天上午將召開院會，交通部今天上午向行政院院會提報做好觀光產品、產業、市場等3大面向衝刺觀光的相關準備，以加速觀光市場恢復常態，目標是來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

衛福部今天向行政院院會陳報「COVID-19疫情現況及開放準備」報告，交通部也將提出「國境開放後相關整備情形」報告，說明踩線團及觀光團來台事宜，以及將衝刺台灣的觀光。

新冠疫情衝擊全球觀光2年來，台灣今起正式重啟國境大門，交通部表示，台灣觀光正式邁向新常態旅遊時代。疫情期間，交通部推動多項紓困及振興方案，積極支撐觀光產業生計，同時，全力提振國旅市場，透過整備觀光前瞻景區建設、推廣多元主題旅遊、優化產業服務品質等措施，充分穩固國旅品質、維持國旅熱潮，也讓臺灣觀光在國境解封之際，能快速恢復常態經營，全力復甦國際觀光。

交通部指出，為國境開放做好準備，交通部已公布團體旅遊出入境指引，同時，做好觀光產品、產業、市場等相關準備，以加速觀光市場恢復常態。首先，在產品準備方面，積極推廣金質旅遊行程、生態、文化、自行車、鐵道等多元主題旅遊，逐步恢復航空及郵輪航線，提供多元主題旅遊體驗。

其次，產業準備方面。積極辦理旅行業導遊、領隊防疫指引講習訓練，預估線上線下培訓逾1.5萬人次；輔導旅宿業加強旅遊品質，並補助防疫旅館回歸常態經營；另外，加強觀光從業人力媒合及專業職能訓練，期以優質觀光服務接待各方旅客。

第3，市場準備方面。對內，衝刺國旅市場，持續辦理「悠遊國旅-團體旅遊補助」至今年12月15日止，並持續行銷國內旅遊，引導國人深度體驗台灣；對外，衝刺國際市場，主攻日韓、新南向市場、維繫歐美市場，即時以展宣齊發、邀訪踩線及獎勵送客等策略全面展開國際宣傳作為，加速來台旅遊市場復甦，期待在入境能量及信心恢復、航班恢復疫前運量等前提下，來台旅客於今年達到70萬人次，並於2024年提早恢復至疫前千萬來台旅客水準。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法