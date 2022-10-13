控翁章梁競選標語花公款招標公器私用 藍營赴監院陳情

國民黨嘉義縣長參選人王育敏（中）今在立委鄭麗文（左）、翁重鈞（右）陪同下，赴監察院陳情。（記者謝君臨攝）

2022/10/13 12:20

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨嘉義縣長參選人王育敏今（13）日在立委鄭麗文、翁重鈞陪同下，赴監察院陳情。王等人指控嘉義縣長翁章梁公器私用，利用縣府花費8萬元委外招標案中的口號「農工大縣，正在實現」，作為其個人競選標語。對此，翁章梁日前回應，這是大家都可以使用的公版，王如果認同嘉義縣轉型、改變，也歡迎使用。

王育敏表示，翁章梁等於是用縣府的錢，作為個人競選口號和標語，這是道地的公器私用，不只如此，現在嘉義縣每座公車站牌的廣告，也都是翁章梁，到目前為止，翁不用花一毛錢去做個人看板，這是非常不公平的事，相較於其他候選人必須自掏腰包，翁佔盡縣府資源和便宜，因此特別北上向監院舉發，要求予以徹查，端正公務風氣，不允許翁可以為所欲為，用政府的錢大做個人秀。

鄭麗文指出，她在台灣參與政治這麼久，從未遇過一個縣市首長可以如此明目張膽、毫不忌諱，直接把縣庫當作自己選舉的小金庫，由縣府發包的相關口號、標語等辨識系統，全都變成是翁章梁選舉的口號，一魚兩吃，這是非常嚴重的公器私用，這一分一毫都是人民的錢，怎麼可以作為自己選舉宣傳之用。

鄭麗文說，嘉義縣是全台灣數一數二的窮縣，已非常缺乏資源，但翁章梁沒把錢用在刀口上為縣民謀福祉，好像嘉義王，「南部通通都沒有王法了？可以這樣大剌剌毫不忌諱、如此大膽，沒人能管他？監督他？制衡他？台灣還有沒有法律？這和貪瀆已經幾乎沒兩樣，若這樣縣長沒被制裁，以後台灣就無法無天了。」

翁重鈞表示，除了上述所說狀況，他們發現嘉義鄉鎮市也有很多民進黨所提名的參選人，也用類似的口號，但經過縣議員在議會質詢後，卻看不到縣府針對質疑提出任何改正，令人遺憾，尤其嘉義縣政府目前的負債已高達150幾億，逼近舉債上限，財政窮困，不應用這樣的方式，用公款支出作為個人競選口號。

翁重鈞呼籲，希望這次參與選舉的行政首長、民代，能知道在公私分際上做明確分野，不要誤踩公器私用的狀況，也盼監院導正這些不好的預算開支情況。

王育敏則補充說，現在正在使用這個LOGO的，就是翁章梁的競選總部還有民進黨民代，縣府還好意思說民間團體都可以使用，這是強辯，被抓包就硬凹、強辯的態度，死不認錯，完全沒有道德感、羞恥感，希望監院硬起來嚴查。

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