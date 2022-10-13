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    「條子鴿」當庭向張維洲道歉 臉書刊登聲明7天可望和解撤告

    退休員警「條子鴿」酈俊睿昨深夜正式在臉書貼文向張維洲道歉，12日並當庭道歉，雙方可望達成和解撤告，法官將以公訴不受理結案。（資料照）

    退休員警「條子鴿」酈俊睿昨深夜正式在臉書貼文向張維洲道歉，12日並當庭道歉，雙方可望達成和解撤告，法官將以公訴不受理結案。（資料照）

    2022/10/13 11:55

    〔記者張文川／台北報導〕退休員警「條子鴿」酈俊睿，撰文影射被駐日代表謝長廷的養子張維洲關說開罰單，以致被高層追究記申誡，警方事後查無其事，張提告酈妨害名譽，北檢起訴；經北院調解，條子鴿昨深夜正式在臉書貼文向張維洲道歉，12日並當庭道歉，雙方可望達成和解撤告，法官將以公訴不受理結案。

    酈在臉書粉專「條子鴿」發表道歉函表示，本人酈俊睿出於誹謗張維洲之惡意，於民國110年9月4日在本人的臉書社群網站「條子鴿」粉絲專頁，誣指張維洲闖紅燈遭攔停後，氣焰囂張地嗆本人「你到底知不知道我爸是誰」，還於收受罰單後，仗著父親是行政院長，向台北市政府警察局施壓，造成張維洲名譽嚴重毁損，本人深感歉意，在此鄭重道歉。

    台北地檢署依加重誹謗罪起訴酈之後，北院安排調解，酈與張昨天成立調解，由酈當庭道歉並在臉書粉專刊登上述道歉聲明7天，達成之後，張維洲就會同意撤回告訴，此訴訟可望和解收場，待張完成撤告，法官即會作判決公訴不受理。

    檢警指出，酈在2021年9月透過臉書「條子鴿」專頁發文指出，當年由國道警察局調至台北市警局，攔下一輛闖紅燈的名車對駕駛開罰單，對方卻反問「你知不知道我爸是誰？」他依法開出罰單後，卻接到副分局長電話「你不知道他爸是行政院院長啊？」，他笑而不答直接掛電話，隔天因「態度不佳」被記2支申誡。

    檢方根據酈俊睿發文的內容，以及比對其所述的開罰單舉發時間，這才發現內容全是瞎掰，考量他此舉已損害張維洲的社會評價及人格尊嚴，將酈俊睿起訴。

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