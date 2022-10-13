樂桃恢復台北－沖繩航線單程票2910元 今下午3點開賣

日本11日起放寬邊境措施並開放免簽自由行，樂桃航空宣布將於11月17日起恢復沖繩（那霸）–台北（桃園）航線。（樂桃航空提供）

2022/10/13 11:40

〔記者陳心瑜／台北報導〕日本11日起放寬邊境措施並開放免簽自由行，樂桃航空宣布將於11月17日起恢復沖繩（那霸）–台北（桃園）航線，並於10月30日起每天提供東京（成田）-台北（桃園）的航班。預計將於今天下午3點開始販售。

樂桃航空說，沖繩（那霸）–台北（桃園）航線前年3月20日起暫停服務，暌違大約2年8個月後，以每天1個航班重回台灣市場。此次宣布的沖繩 （那霸）–台北（桃園）航線為樂桃重返台灣的第3條航線。

樂桃航空指出，沖繩（那霸）– 台北（桃園）單程2910元起；東京（成田）－台北（桃園）單程3210元起。

樂桃航空說，2021年4月8日起暫停所有國際航班，今年8月28日恢復大阪（關西）-首爾（仁川）航線、9月16日恢復大阪（關西）-台北（桃園）航線，東京（成田）航線- 台北（桃園）航線於9月22日開通。

另外，預計東京（羽田）-首爾（仁川）航線於10月30日重啟，12月27日新開大阪（關西）-曼谷（素萬那普）航線。

樂桃航空執行董事（CEO）森健明表示，感謝在台灣旅客殷殷期盼，從沖繩起飛的國際航班終於將恢復。沖繩（那霸）-台北（桃園）航線於2013年9月首航，距離台灣僅1.5小時的沖繩是代表樂桃的基地機場之一，日本與台灣之間的旅行限制已大大放寬，旅客將重新開始往來。透過重啟從那霸、關西、成田到台灣的航班。

森健明表示，台灣到日本各地的旅行將更加便捷，將進一步利用其國內線優勢，喚醒旅客對日本旅遊的需求與期待，未來將繼續擴大國際航點，再次成為通往亞洲的橋樑，並在2025年吸引更多海外遊客到訪大阪世博會。

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