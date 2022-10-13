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    首頁　>　臺北市

    國門邊境開放 陸委會：調降中港澳旅遊警示燈號為「黃色」

    陸委會發言人邱垂正今日宣布，配合中央流行疫情指揮中心的決定，自今年10月13日起，調降中國及香港澳門旅遊警示燈號為「黃色」。（資料照）

    陸委會發言人邱垂正今日宣布，配合中央流行疫情指揮中心的決定，自今年10月13日起，調降中國及香港澳門旅遊警示燈號為「黃色」。（資料照）

    2022/10/13 11:15

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕陸委會發言人邱垂正今日於例行記者會宣布，配合中央流行疫情指揮中心的決定，自今年10月13日起，調降中國及香港澳門旅遊警示燈號為「黃色」，提醒國人赴當地時應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。

    中央流行疫情指揮中心評估，目前全球疫情持平，惟預期COVID-19疫情將持續，對健康風險衝擊相對為輕，且國際社會漸採常態化防治政策，各國逐步開放邊境，先進國家多已放寬出國旅遊建議。指揮中心於10月12日宣布，自10月13日起調降全球旅遊疫情建議為第二級警示（Alert），陸委會配合指揮中心調降陸港澳旅遊警示。

    邱垂正表示，中國部分省市仍有疫情，且具社區傳播風險，民眾應特別注意旅遊安全，也提醒在中國大陸居住或停留的民眾，應注意當地疫情動態及陸方政府防控作為，及早做好因應。

    邱垂正指出，因應疫情發展，中央流行疫情指揮中心持續統籌各項防疫工作，民眾應全力配合整體防疫政策及各項防治措施，以降低此次疫情帶來的衝擊。有關最新疫情資訊可參閱疾管署網站，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。

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