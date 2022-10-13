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    列鍾東錦4大罪狀 民進黨團：應信守承諾立刻退選

    立法院民進黨團今日召開「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？」記者會。（翻攝民進黨團直播）

    立法院民進黨團今日召開「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？」記者會。（翻攝民進黨團直播）

    2022/10/13 11:12

    〔記者陳政宇／台北報導〕曾承諾有殺人證據就退選的無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦，近日遭爆料35年前曾犯下傷害致死罪。立法院民進黨團今（13日）指出，鍾東錦曾犯下通姦、流氓管訓、殺人未遂、傷害致死等罪，應信守承諾立刻退選。

    立法院民進黨團今日召開「苗栗拒絕殺人縣長，前科累累鍾東錦到底犯了多少罪？」記者會，民進黨團幹事長羅致政表示，選戰倒數44天，苗栗縣能否出現72年來首次政黨輪替，還是從「苗栗國」變成「苗栗黑金帝國」。其中，國民黨不敢提名、也不敢太批判的苗栗縣議長鍾東錦，到底還犯了多少罪？事實已證明他前科累累，政治人物最重要的就是誠信，他今年5月在參選記者會上輕描淡寫年輕時期的荒唐，卻忽略民眾對他過去所做所為的嚴正態度，也掩蓋解一位政治人物的重要角度。

    黨團副書記長吳玉琴盤點，第一，鍾東錦承認當時遭提告妨害家庭，但以現在司法觀點就是「通姦罪」。第二，鍾東錦自述年少輕狂時曾經被移送管訓。第三，鍾東錦透露「拿西瓜刀劃破同學肚皮，內臟都能看到，好在是輕傷」，這是殺人未遂。此外，鍾東錦近日又被爆料「傷害致死罪」，這是1987年5月份在台北市錦州街所發生的案件，他最後被判刑3年9個月。

    民進黨立委沈發惠並拋出「3問鍾東錦」，第一，鍾東錦自陳「殺人未遂」，如今又被爆料「傷害致死」，顯然他當初的記者會有所隱瞞，對傷害致死的重罪隻字不提；第二，鍾東錦是否敢保證沒有其他案件？第三，鍾東錦當時承諾「有殺人證據就立刻退選」，現在被爆料確實殺死人了，應該立刻退選。「人在江湖除了逞兇鬥狠，講信用也是非常重要的」，這樣前科累累的一位縣長參選人，苗栗縣民真的要三思，這張選票對苗栗未來和下一代的影響。

    黨團副書記長林楚茵則向鍾東錦喊話，「人生不是打game，按下reset鍵就能重來」，鍾別想透過人設的重新設定，在臉書貼形象照或文清文，就能抹滅過去犯下的罪刑。苗栗很多鄉親都知道鍾東錦是怎樣的人物、曾經犯下多少罪刑，這樣的縣長不配代表苗栗縣民，呼籲鍾東錦放棄專業團隊所營造的親民陽光形象。

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