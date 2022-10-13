周玉蔻批慈濟會員「自甘為下人」挨告 北檢首度傳喚告訴人

媒體人周玉蔻。（資料照）

2022/10/13 11:08

〔記者錢利忠／台北報導〕名嘴周玉蔻日前透過臉書對慈濟開砲，罵慈濟編造BNT採購案假故事攻擊民進黨台北市長參選人陳時中，周在臉書上怒批慈濟「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要傻傻被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」等語；為此，新黨內的慈濟會員控告周加重誹謗，台北地檢署今天下午將首度傳喚告訴人出庭。

今年9月15日，新黨律師陳麗玲及多名新黨的議員參選人等多人，前往北檢控告周玉蔻公然侮辱及加重誹謗，陳麗玲拿出一疊新黨成員捐款給慈濟的收據，證明這些告訴人均為慈濟會員，除了譴責周的言論之外，還要求周為抹紅慈濟一事道歉。

9月12日，周玉蔻於臉書上指出，慈濟編造BNT採購案假故事攻擊陳時中，證明這個慈善團體早就吃了中國大量甜頭人盡皆知的傳聞千真萬確。周還提及：「她們小圈圈自甘為下人，一般社會大眾為何也要傻傻被牽著鼻子，尊呼證嚴法師為『上人』？」

對此，新黨的慈濟會員指控，周玉蔻抹紅慈濟是「中共自己人」，還罵慈濟會員自甘為「下人」，由於新黨內也有許多人是慈濟的會員，為了替慈濟與全體會員討公道，因此向北檢控告周加重誹謗、公然侮辱等罪。

今年9月15日，新黨律師陳麗玲及多名新黨成員，前往台北地檢署控告周玉蔻公然侮辱及加重誹謗。（資料照）

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