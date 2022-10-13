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    選情白熱化！各地檢署成立24小時檢舉專線 北檢特訓接聽員

    為確保受理民眾檢舉賄選程序的順暢，以利掌握關鍵賄選情資，並強化及時通報、迅速查證及從嚴偵辦等查賄機制，台北地檢署檢察長林邦樑特別指派主任檢察官高一書，針對負責受理檢舉賄選情資專線的檢事官們，進行教育訓練，務求做好本次選舉查賄制暴的工作。（北檢提供）

    為確保受理民眾檢舉賄選程序的順暢，以利掌握關鍵賄選情資，並強化及時通報、迅速查證及從嚴偵辦等查賄機制，台北地檢署檢察長林邦樑特別指派主任檢察官高一書，針對負責受理檢舉賄選情資專線的檢事官們，進行教育訓練，務求做好本次選舉查賄制暴的工作。（北檢提供）

    2022/10/13 10:45

    〔記者錢利忠／台北報導〕今年11月26日將舉行九合一選舉，隨著選情逐漸白熱化，檢察機關也上緊發條，自投票日前一個月開始，各地檢署將成立「選舉查察聯繫中心」，由檢察事務官輪值接聽專線，24小時受理民眾電話檢舉。

    為確保受理民眾檢舉賄選程序的順暢，以利掌握關鍵賄選情資，並強化及時通報、迅速查證及從嚴偵辦等查賄機制，轄區橫跨台北市及新北市新店、烏來、深坑、坪林等偏鄉的台北地檢署，檢察長林邦樑特別指派主任檢察官高一書，針對負責受理檢舉賄選情資專線的檢事官們，進行教育訓練，務求做好本次選舉查賄制暴的工作。

    九合一地方公職人員選舉各候選人，已於9月2日完成登記，各地選委會將於10月21日辦理號次抽籤，隨著投票日接近，各項選舉活動如火如荼展開，為防範以現金買票或金錢替代物如贈送禮品、餐券、家電用品或招待餐會、旅遊等變相賄選手法，林邦樑多次親赴轄區派出所、調查局台北市調查處、新北市調查處等外勤單位，與第一線警、調人員辦理座談會，亦要求各單位廣布地雷、全面宣導民眾檢舉賄選。

    本次教育訓練重點在於，使接聽檢舉專線的值班人員，能瞭解各種賄選犯行的詢問技巧及要領，在接聽民眾檢舉電話或透過其他科技通訊設備檢舉時，能迅速引導民眾說出檢舉賄選事實的重點，並及時通報查緝，以利嚴辦賄選等不法犯行。

    北檢呼籲，民眾遇到或知悉有賄選情事，一定要勇於檢舉，檢舉人身分絕對保密。民眾檢舉賄選，因而協助司法機關查獲賄選者，最高可獲得1000萬元獎金。經檢察官起訴，即可先領取4分之1獎金，第一審或第二審判決有罪，再領取4分之1獎金，最後判決有罪確定，領取其餘2分之1的獎金。

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