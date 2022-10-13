律師A當事人72萬元 這下要關還得賠

台北地方法院。（資料照）

2022/10/13 10:43

〔記者溫于德／台北報導〕律師陳益盛8年前受雇替李姓當事人承辦民事案件，卻挪用李要繳給法院的72萬多元。刑事部分，高等法院刑庭依背信罪判陳8月徒刑定讞；民事部分，由於李去年身亡，改由繼承人提告求償，台北地院民庭近日再判陳應如數償還72萬多元，可上訴。

繼承人主張，陳益盛在2014年4月受李委任承辦民事案件，李將72萬多元的裁判費匯給陳，陳卻遲遲沒有把錢繳納法院，後來2015年6月要求陳還款，陳又屢屢藉故拖延，甚至把款項挪為投資使用，因此提告要陳返還這筆錢。

陳益盛解釋，李雖然有匯錢給他，但該件民事案件因調解而暫緩繳納，並因調解成立而無須繳交訴訟費用；陳也說，他曾經替李墊付鑑定費用10萬元、假扣押執行費9萬多元，也未收取律師費44萬元，另兩人之間有兩筆債務糾紛，經相互抵銷，他只需退還27萬元以及8萬元利息。

北院民庭認為，陳益盛自承該民事案件已調解成立而無須繳納裁判費，代表陳必須退款給李，卻擅自挪用款項替自己的事業進行周轉，況且，陳已遭判刑定讞，加上陳又未證明曾替李墊付款項或李未給付律師費，因而認定陳應如數償還72萬多元。

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