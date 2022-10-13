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    李文忠︰退輔會扮台美民防組織接觸橋梁

    退輔會副主委李文忠承諾，會藉今年美國退伍軍人協會訪台時，與美方做相關的請教。（記者方賓照攝）

    退輔會副主委李文忠承諾，會藉今年美國退伍軍人協會訪台時，與美方做相關的請教。（記者方賓照攝）

    2022/10/13 10:28

    〔記者吳書緯／台北報導〕中國對台軍事威嚇加大，國人對於民防意識增加，許多民防組織開辦課程都報名踴躍。無黨籍立委林昶佐今在立院指出，美國也有很多民防組織，退伍軍人扮演重要角色，盼退輔會能成為台美民防組織連結的橋樑，駐美大使蕭美琴也提到美方今年開始關切台灣民防；退輔會副主委李文忠承諾，會藉今年美國退伍軍人協會訪台時，與美方做相關的請教。

    立法院外交及國防委員會今邀請邀請退輔會報告業務概況，並備質詢。由於退輔會主委馮世寬確診，由副主委李文忠代表出席。李文忠報告時指出，今年7、8月赴美出席美國主流退伍軍人協會年會，爭取持續透過各項友我決議文，並建立聯繫管道，深化與交流，而今年12月也恢復邀請美國主流退協訪台行程，維繫雙方情誼，深耕退撫事務。

    林昶佐質詢時指出，李文忠今年赴美國退伍軍人協會致詞，而美國退伍軍人相關組織也在台美交流扮演重要角色，希望李文忠在與美國退伍軍人相關組織互動時，「不免把台灣民防組織也帶上來」；林昶佐透露，他今年赴美與駐美大使蕭美琴見面時，蕭也提到美方今年開始詢問、關切台灣的民防組織相關事項。

    林昶佐說，美國很多民防組織，美國退伍軍人也在裡面扮演重要角色，幫忙訓練、教授課程，退伍軍人在裡面是骨幹，而從國家的角度，退輔會接觸到這些組織的機會很多，因為美國有很多這些組織，透過退輔會連結起來，除介紹榮民組織外，也將台美之間的民防相關組織做交流。

    李文忠表示，他過去赴美訪問6次，確實沒有與美國民防組織做相關接觸，但會請幕僚準備相關資訊，待年底美國三大退伍軍人組織會長訪台時，藉由這個時機做相關請教。

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