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    首頁　>　臺北市

    陳時中路口拜票挺「18歲公民權」 勤揮手、降音量避擾民

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    2022/10/13 10:13

    〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中拜票兼宣導「18歲公民權」複決投票案，今（13）天再度站到路口向行經的車輛、路人致意請託，提到昨天首度在內湖站路口拜票，被民眾抗議音量擾人一事，他表示，選舉的時候干擾到民眾是不太好的事情，會盡量調整改進，也希望民眾給機會了解，年底投票市長一票、市議員一票，還有同意「18歲公民權」一票。

    陳時中配合市黨部宣導「18歲公民權」複決投票案，昨天首度站路口，一早選在內湖民權東路、金湖路口拜票，但因聲量引起大樓民眾注意，要求聲量放低，陳時中當下致歉後也要求降低聲量。

    陳時中今天早上到中華路、愛國西路口，還有市議員參選人邵維倫、洪婉臻、吳郁瑾，市議員劉耀仁、吳沛憶，競總發言人、立委莊瑞雄及後來趕到的林昶佐，麥克風音量已經明顯降低很多。面對川流不息的車潮、行人，陳時中不斷揮手致意，偶有民眾熱情回應，還有私家車經過時，熱情打開車窗喊「加油」。

    陳時中表示，選舉干擾民眾不太好，儘量調整為不干擾，除了路口的選擇避免風險，只要還是把音量將低，但也希望民眾給他一個機會宣導「民主前進挺18」，年底除了市長投陳時中、支持民進黨籍市議員，還有投「18歲公民權」一票。

    陳時中在受訪時被問到高端疫苗超過履約期30日以上，但衛福部直到審計部查核才罰高端，被質疑護航一事時說，他已經離開衛福部，有關於行政的事情，要以衛福部的說明為主；至於無黨籍台北市長參選人在國門開放的今天去拜會星宇航空，與陳時中之前的行程相似，是否在搶票？陳時中認為，爭取選票都是難免的，都是正常的競爭。

    另外，國民黨台北市長參選人蔣萬安接受節目《擠擠看》快問快答時，被問要用哪種食物形容對手時，以「紅酒」比喻陳時中、「西瓜」比喻黃珊珊；陳時中對此表示，蔣萬安不至於去物化人家，在選舉用物化的方式是不好，他只是想到「選舉」，就會想到「政策」。

    對於韓國瑜即將在20日為秦慧珠站台，媒體詢問陳時中是否認為韓流會再起？陳時中說，很難判斷，但從過去的經驗，可以看出韓國瑜是有群眾魅力的，「我們就拭目以待」。

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