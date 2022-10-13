質疑大巨蛋審查被譏無知 陳時中︰北市府發言人態度要嚴謹

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

2022/10/13 09:49

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中認為大巨蛋審查過程，台北市政府跟遠雄到上個月底才提出防煙審查，拖延了蠻多時間，被北市府發言人陳智菡批評說法無知，譏諷「不要自我放棄」；陳時中今表示，把一件正常、市民關心的政務當作口水玩文字遊戲，不是政府應該有的態度，市政府應該嚴正的看待，發言人的態度也要嚴謹一些。

陳智菡說，遠雄為大巨蛋營造單位，須將排煙計畫送給內政部消防署審查認可，怎會變成北市府自提計畫、自我審查？陳時中的言論凸顯對大巨蛋議題的無知，並以陳時中曾說過的「批評要有腦」一句話回嗆。

陳智菡說，排煙審查確實嚴重延宕，但此與北市府無關，而是委員會提出許多「比國家標準」更嚴格的標準；批評內政部次長花敬群妖魔化北市府，陳時中也搞不清楚狀況，只會跳針回應「在安全前提下開放使用」，這是北市府早就一直在做，譏諷陳時中，選戰尚有一個多月，「不要自我放棄，好嗎」。

陳時中今天早上到中華路、愛國西路口拜票，宣導「18歲公民權」複決投票，被問到對陳智菡說法的看法時表示，把一件正常、市民關心的政務當作口水、玩文字遊戲，不是政府應該有的態度，市政府應該嚴正看待，發言人的態度也要嚴謹一些。

陳時中競選總部發言人陳品潔強調，陳時中發言從未說過排煙計畫「市府審查」，而是明確指出審查延宕問題在市府或遠雄；北市府不斷迴避對大巨蛋避難層的認定，與中央一來一往拖了6個月，還縱容遠雄不必依國家標準做實體排煙測試，拖了8個月，總共卡了14個月。

陳品潔說，總計14個月無謂的拖延、遠雄的抗拒、市府的消極縱容，才是卡蛋的原因；呼籲柯文哲負起責任，不要再模糊焦點、打模糊仗，請台北市政府負起責任、勿再甩鍋，將台北市民的福祉放在第一優先，提供市民一個可以安全進行休閒活動的大巨蛋。

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