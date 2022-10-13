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    國門解封準備出國玩 李秉穎曝「這2處」染疫風險高要注意

    李秉穎醫師上廣播節目受訪時提醒民眾，出國要注意人群聚集處、飛機上的風險最高。（擷取自節目直播畫面）

    李秉穎醫師上廣播節目受訪時提醒民眾，出國要注意人群聚集處、飛機上的風險最高。（擷取自節目直播畫面）

    2022/10/13 09:26

    〔記者林惠琴／台北報導〕國門今日開放，不少民眾雀躍準備出國行程，但衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎今日上廣播節目受訪時提醒，出國要注意人群聚集處、飛機上的風險最高，千萬做好戴口罩等防護措施。他也提到，目前兒童新冠死亡率是流感的5至10倍，指揮中心退場應該要明年了。

    李秉穎指出，出國要注意人群聚集之處、飛機上的風險最高，尤其是飛機上氣流很強，飛沫傳播距離高於平常的2公尺，最好的方式就是都戴口罩，同時上廁所要很注意接觸感染。現在的狀況就是有點風險，但又需要放鬆，出國入境台灣後，若有一點點症狀，就要快篩，不舒服別出去。

    李秉穎也說明，預期在國門進一步鬆綁後，進來的變異株會越來越多，且過去新變異株在國外出現後，大約2、3個月入侵台灣，現在速度會加快，確診人數也會波動，就像是現在有BF.7等變異株，卻不用驚慌，本來就是每3至6個月就會演化出新的變異株，但以輕症為主，突破性感染也是如此，畢竟已經輕症化。他強調，現在全球趨勢都是一樣，雖然疫情高起來，但重症率與死亡率沒有高起來，就可守住醫療量能。

    至於外界陸續討論指揮中心退場問題，李秉穎認為，可能要等到不需要再去統計新冠確診人數，或是新冠引起的感染程度小於流感時，就可像流感只通報併發重症個案，不用通報全數確診個案，但現階段仍需要新冠輕症資料評估有無必要調整防疫策略，且現在兒童新冠死亡率是流感的5至10倍，預期結束指揮中心要再等幾個月，應該是明年了。

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