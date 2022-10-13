為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國門重開！陳時中憶昔難免心酸 盼經濟快振興

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    2022/10/13 09:32

    〔記者何玉華／台北報導〕國門今天（13日）重新開放，曾任衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中難掩興奮之情，昨天晚間首開直播談心內事，就顯露愉悅的心情，他今天受訪時表示，國門能開，大家不用隔離，心情相對都輕鬆愉快了，最重要的是希望經濟早日振興。

    陳時中今天一早到愛國西路、中華路口拜票，宣導年底的「18歲公民權」複決投票，被問到看待今天國門重新開放的心情，他表示，疫情持續兩年多，大家很悶，國門能開，免隔離，大家心情都會相對輕鬆愉快很多，也希望疫情早日消散，大家回歸正常生活。

    他提到昨天晚上首次直播有很多感觸，跟大家互動的很好，但因為很久沒有開直播，還是有點緊張，相信慢慢地、越來越習慣了以後，再多開幾次。

    對於昨晚同時間開直播的無黨籍台北市長參選人黃珊珊在講到疫情期間的萬華哽咽落淚；陳時中說，防疫期間都有很多心酸、努力、困難、抉擇，每個參與者只要想到當時的各樣情境，都會覺得心理壓力很大，黃珊珊也是第一線指揮官，會碰到很多需要抉擇的事情，想到疫情期間的總總，難免會有些心酸。

    不過，陳時中說，他自己在中央當指揮官，碰到需要抉擇的事情更多，往往為了避免傷害而必須做一些對市民有所限制、損害的決定，都覺得心裡過意不去，但為了要控制疫情，不得不做，還好大家都願意一起配合來做全民防疫；他說，只要當時站在第一線處理事情的人，想起疫情期間的種種，還是不免有些心酸，但還是有一些值得高興的事情。好在疫情就要慢慢過去了，希望經濟早日振興。

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    棄保對誰有利？ 陳時中：擔心棄保的人才會一直講
    2022/10/12 09:43

    棄保對誰有利？ 陳時中：擔心棄保的人才會一直講
    陳時中首場路口拜票在內湖 籲支持18歲公民權
    2022/10/12 08:48

    陳時中首場路口拜票在內湖 籲支持18歲公民權

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    被誤會去黃珊珊的場子 王世堅：陳時中有打電話跟我道歉
    2022/10/11 18:03

    被誤會去黃珊珊的場子 王世堅：陳時中有打電話跟我道歉
    蔣萬安帶領深蹲風潮 陳時中：他的政見都以講笑話為先
    2022/10/11 10:58

    蔣萬安帶領深蹲風潮 陳時中：他的政見都以講笑話為先

    串連高鐵與國道 仁武八德商圈透天夯
    蔣萬安喊深蹲20下免費搭公車 陳時中：不能理解
    2022/10/09 12:05

    蔣萬安喊深蹲20下免費搭公車 陳時中：不能理解
    批陳時中是共犯集團一份子 蔣萬安：他最沒資格抱怨負面選舉
    2022/10/09 11:47

    批陳時中是共犯集團一份子 蔣萬安：他最沒資格抱怨負面選舉
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播