國門重開！陳時中憶昔難免心酸 盼經濟快振興

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

2022/10/13 09:32

〔記者何玉華／台北報導〕國門今天（13日）重新開放，曾任衛生福利部部長、中央流行疫情指揮中心指揮官的民進黨台北市長參選人陳時中難掩興奮之情，昨天晚間首開直播談心內事，就顯露愉悅的心情，他今天受訪時表示，國門能開，大家不用隔離，心情相對都輕鬆愉快了，最重要的是希望經濟早日振興。

陳時中今天一早到愛國西路、中華路口拜票，宣導年底的「18歲公民權」複決投票，被問到看待今天國門重新開放的心情，他表示，疫情持續兩年多，大家很悶，國門能開，免隔離，大家心情都會相對輕鬆愉快很多，也希望疫情早日消散，大家回歸正常生活。

他提到昨天晚上首次直播有很多感觸，跟大家互動的很好，但因為很久沒有開直播，還是有點緊張，相信慢慢地、越來越習慣了以後，再多開幾次。

對於昨晚同時間開直播的無黨籍台北市長參選人黃珊珊在講到疫情期間的萬華哽咽落淚；陳時中說，防疫期間都有很多心酸、努力、困難、抉擇，每個參與者只要想到當時的各樣情境，都會覺得心理壓力很大，黃珊珊也是第一線指揮官，會碰到很多需要抉擇的事情，想到疫情期間的總總，難免會有些心酸。

不過，陳時中說，他自己在中央當指揮官，碰到需要抉擇的事情更多，往往為了避免傷害而必須做一些對市民有所限制、損害的決定，都覺得心裡過意不去，但為了要控制疫情，不得不做，還好大家都願意一起配合來做全民防疫；他說，只要當時站在第一線處理事情的人，想起疫情期間的種種，還是不免有些心酸，但還是有一些值得高興的事情。好在疫情就要慢慢過去了，希望經濟早日振興。

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部13日於中華路、愛國西路口舉辦「阿中站路口，支持18歲公民權，台北挺青年」活動，陳時中揮手向路上民眾爭取支持。（記者羅沛德攝）

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