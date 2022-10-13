中港澳人士來台未放寬 黨政人士：國安因素考量

中國官方近日質疑，台灣的邊境管制新措施對中港澳人士設限。圖為解封後來自泰國的虎航班機今晨抵達，指揮官王必勝（左）、虎航董事長在機門致贈紀念品。（記者姚介修攝）

2022/10/13 09:38

〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣今（13）日調整邊境政策為「0加7」，因國安因素考量，政府第二階段未再放寬中港澳人士邊境管制。官方內部評估，中共下一階段可能鎖定批判民進黨政府「逢中必反」及「雙標」，進一步發動文宣操作，對台展開認知作戰；熟稔兩岸的黨政人士受訪表示，中共對台深具敵意，每天派軍機挑釁擾台，種種作為阻礙兩岸正常交流，考量兩岸情勢、國安因素、防疫考量，有必要對中國籍人士入境維持管制措施，台灣不會唾面自乾，被打還要敞開大門歡迎敵人。

據悉，考量人道與家庭團聚、中資在台企業營運管理等需求，台灣政府宣布自9月29日起，調整相關中港澳人士邊境管制措施，可依規定申請入境，未來也將根據國內外疫情、兩岸互動情勢的最新發展，滾動檢討、逐步調整中港澳籍人士入境管制措施。

惟中國國台辦9月28日質疑，新措施對中港澳人士設限，並呼籲恢復小三通。我官方研判，10月13日再開放邊境管制，正式實施「0加7」後，中共可能再批我標準不一，甚不排除發動一波文宣操作政府逢中必反、歧視中港澳人士，阻礙兩岸交流。

對此，黨政人士表示，中國持續對台步步進逼，圍台實彈軍演以來，中共軍機艦仍跨越海峽中線，侵犯及挑釁我國家主權，對兩岸關係造成負面影響，還將行政院長、立法院長及幾個部會首長列為「台獨頑固份子」揚言終身追擊，甚至禁止台灣農漁產品，中共各種作為有礙兩岸正常交流，不可能在此情形下，還跟要消滅你的敵人「通」。

黨政人士指出，政府逐步調整防疫措施，兩岸情勢也會納入考量，中國種種對台不友善行徑，都在評估考量範圍內，不是放寬美國、日本等國來台，就要一併對中國人士鬆綁。尤其中共在國際不斷要消滅我國家主權，聲稱台灣是中國一部分，中國外交官數度揚言統一後要「再教育」台灣人，這些難道不用納入考量嗎？面對中國這種流氓惡霸國家，本來就是要雙標處理。

據分析，全世界都在與病毒共存，只有中國背道而馳、堅持清零，入境中國還須檢疫隔離「7加3」，習近平怎不敢開放邊境？是不是中國疫苗沒效！再者，台灣解封後是「0加7」，台灣人去中國也要「7加3」隔離，「兩岸防疫不對稱」該如何處理？小三通不是說開就開，還要考量兩岸情勢、國家安全、離島醫療量能，但中共定會反咬你歧視中港澳人士，故意在那統戰操作。

他強調，中國對台極限施壓、恫嚇威脅，祭出一連串經濟制裁，禁止台灣農漁產品進口，至今未提出任何說明及善意，對台灣深具敵意，中共正謀劃要統一台灣、阻止外國勢力介入，現在就大開國門讓它木馬屠城？政府職責是幫國人把關，而非不顧國家安全，任由流氓惡霸打人後，還可繼續侵門踏戶。

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