北台灣氣溫回升有短暫雨 下週一再度轉涼

中央氣象局指出，今天（13日）東北季風稍微減弱，北台灣氣溫略回升。（資料照）

2022/10/13 07:16

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（13日）東北季風稍微減弱，北台灣氣溫略回升，迎風面仍有局部短暫雨，東北部地區有局部大雨。

氣象局表示，今天各地清晨稍有涼意，西半部及東北部低溫約20至22度，花東地區約23度左右，白天高溫稍微回升，桃園以北及宜蘭預測高溫約24至26度，竹苗及花東約27至29度，中南部高溫仍可以來到30度以上，但中南部日夜溫差較大，早出晚歸請留意溫度變化。

降雨方面，迎風面的桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其中基隆北海岸及東北部降雨時間較長，東北部地區有局部大雨發生的機率，而新竹以南大多為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

氣象局預估，週五（14日）東北季風稍減弱，北部及東北部氣溫稍回升；桃園以北及東半部降雨機率較高，不定時有局部短暫雨，尤其在基隆北海岸及宜蘭地區下雨時間長，新竹以南為多雲到晴，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

週六至下週一（15日至17日）南方低壓雲系北移影響，北部及東半部地區有陣雨。下週一隨東北季風增強，北台灣天氣再度轉涼，水氣最多，桃園以北、東半部地區及恆春半島並有局部大雨或豪雨發生的機率，南部地區及中部山區有短暫陣雨，其他地區為多雲。

空氣品質方面，13日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門為「普通」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 23 - 26 26 - 34 28 - 34 25 - 30

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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