大巨蛋再交鋒 花敬群嗆包庇遠雄 柯文哲直喊：國家已沒是非

內政部次長花敬群批台北市長柯文哲包庇遠雄、荒腔走板，柯文哲今聞言則連連喊「這國家已經沒有是非了」。（記者鄭名翔翻攝）

2022/10/12 18:33

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北大巨蛋通過內政部審查，有望於明年6月舉辦U23世界盃棒球賽，但台北市政府與內政部交火未歇；內政部次長花敬群批台北市長柯文哲包庇遠雄、荒腔走板，柯文哲今聞言則連連喊「這國家已經沒有是非了」，北市府發言人陳智菡則批，內政部以超過國家標準規格審查大巨蛋，使期程一再延宕，強調若非中央卡關，大巨蛋可更早跟球迷見面。

花敬群昨於臉書批，北市府在在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態；排煙檢測則是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯文哲又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過，強調一切審查都有法令規定及標準，批北市府與柯文哲對大巨蛋議題荒腔走板，實在對不起台北市民。

柯文哲今被問及此事，先做出瞠目結舌樣貌，但未正面回應，則連連喊道「這國家已經沒有是非了」。

陳智菡反嗆花敬群說法才是荒腔走板，強調北市府嚴格監督遠雄，但內政部卻已超過國家標準檢驗規格審查大巨蛋，例如煙控模擬項目若按國家標準並無規範能見度，但委員會卻要求能見度超過10公尺以上，完全超過國家規格。

而在排煙測試，自2005年起就不曾在建築物內採燒汽油方式進行，改以燒酒精替代避免造成建物內耗損，但委員會仍希望燒汽油。

陳智菡稱，若非內政部在審查過程中一再拖延，相信大巨蛋可更早與棒球迷見面，而北市府將嚴格監督遠雄盡快達到試營運，趕快開放球迷看球。

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