黃珊珊提「新創」政見 陳時中陣營：國際評比執政績效敗退

圖說：民進黨台北市長參選人陳時中政策總召集人管碧玲引用新創生態圈調研機構StartupBlink發布的「2022年全球創業生態系排名」，台北市退步6名，認為黃珊珊擔任副市長的執政成績節節敗退，未來有什麼能力可以做得更好？（陳時中競選總部提供）

2022/10/12 18:45

〔記者何玉華／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今（12）天發布「創業創新發展」政見，強調在現有基礎上加碼提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結；民進黨台北市長參選人陳時中政策總召集人管碧玲批評，台北市缺乏國際視野又與中央對抗，2022年新創成績國際評比退步6名，擔任副市長的黃珊珊無法置身事外，執政成績節節敗退，未來有什麼能力可以做得更好？

管碧玲指出，台北市是全國首善之都，且因本身的產業、學術、金融、創投等各領域資源豐富，區域內大學林立，人才輩出，成為全國新創投資的領跑者；然而，國際產業環境發展神速，各國新創產業無不求新求變，台北市缺乏戰略與整合，且不與中央合作，發展的績效和台灣主要城市相比，逆勢退步。

管碧玲指出，從國際知名新創生態圈調研機構StartupBlink發布的「2022年全球創業生態系排名」來看，台北市的創業生態系統在全球國際評比中，排名第47，比2021年下跌6名；而台灣在國家整體評比上，是上升1名成為全球第25名，在亞太區排名第7。

其中，台北表現最好的領域不意外為「硬體與物聯網」，排名全球第7，其他領域如教育科技、軟體、金融科技等，多落於10名之外；與6都有列榜的城市表現攤出來看，明顯看到台北市成績下滑，其他卻是大幅前進。

管碧玲說，這個情況顯見台北市政府空有硬體空間規劃，卻無法充分、有效整合各項資源。加上缺乏視野與策略，持續推動新創事業的發展與進步，這是非常嚴重的警訊；相較黃珊珊今天發表新創產業政策，卻無法掩飾她擔任副市長時代新創評比的大幅退步，執政成績節節敗退，未來有什麼能力可以做得更好？

管碧玲強調，台北市缺乏在全球競爭的視野，任何事情都拿來跟台灣其他縣市比，自傲自滿，城市在國際競爭上，漸漸失去躍升世界級首都的機會，新創產業自行其是，不願意加入國家隊的行列，和大巨蛋與中央對抗的態度如出一徹，這也是城市博覽會秀出來的新創評比，只敢用2021年的名次，沒有2022年排名的真相。

民進黨台北市長參選人陳時中政策總召集人管碧玲引用新創生態圈調研機構StartupBlink發布的「2022年全球創業生態系排名」，台北市退步6名，認為黃珊珊擔任副市長的執政成績節節敗退，未來有什麼能力可以做得更好？（陳時中競選總部提供）

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