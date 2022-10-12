泰晤士2023世界大學排名台43校進榜 台大排名台灣第一、全球187

國立台灣大學在最新公布泰晤士報2023世界大學排名中，名列第187名。（記者楊綿傑攝）

2022/10/12 17:55

〔記者楊綿傑／台北報導〕泰晤士報公布最新2023世界大學排名，榜首由英國牛津大學奪下，而台灣部分今年則有43所大學上榜，比去年增加3所，其中排名最前面的是國立台灣大學第187名，但比去年的113名呈現大幅後退，總體而言進入前1000大的學校共有11所，與去年數字持平。

泰晤士高等教育特刊（THE）所公布榜單中，全球榜首依舊由英國牛津大學奪冠，已連7年奪魁，而哈佛大學、劍橋大學、史丹佛大學、麻省理工學院則依序名列第2、第3及第4與第5名。

至於台灣上榜前1000大的學校，除了排名第187名的台大以外，還包括中國醫藥大學（251-300）、台北醫學大學（301-350）、亞洲大學（351-400）、國立清華大學、（501-600）、國立陽明交通大學（501-600）、國立成功大學（601-800）、國立台灣科技大學（601-800）、國立雲林科技大學（601-800）、國立中山大學（801-1000）、國立台灣師範大學（801-1000）等10校。

此外，後面依序包括長庚大學、輔仁大學、高雄醫學大學、國立中央大學、國立台北科技大學、國立台灣海洋大學、長庚科技大學、中原大學、明志科技大學、國立政治大學、國立勤益科技大學、國立中正大學、國立中興大學、國立東華大學、淡江大學、東海大學、慈濟大學、元智大學等，則都排在前1500名以內。

泰晤士報高等教育世界大學排名納入104個國家和地區的1799所大學，透過13項績效指標，衡量學校教學、研究、知識移轉和國際視野等4項領域的績效。而今年的排名分析了超過1550萬份研究出版物及其1.21億次引用，並包括針對全球4萬名學者的調查。

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