趙藤雄佔保安林地建墓園 判刑1年緩刑4年、支付公庫2千萬定讞

遠雄集團創辦人趙藤雄。（資料照）

2022/10/12 17:15

〔記者張文川／台北報導〕遠雄集團創辦人趙藤雄，佔用苗栗後龍的1237坪國有保安林地，闢建家族墳墓「天水園」，被檢方依森林法起訴，趙辯稱不知情，一審苗栗地院判他無罪；但二審台中高分院認為，趙對墓園親力親為，不可能不知情，今年2月逆轉認定趙有罪，改判1年徒刑，考量墓園已拆除，且趙健康欠佳，予緩刑4年，支付公庫2000萬元；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

判決指出，2004年有民眾檢舉，趙藤雄佔用由內政部營建署新生地開發局管轄的苗栗縣後龍鎮「水尾子段」0.409公頃（約1237坪）國有保安林地，闢建「天水園」與祖墳。

趙藤雄被檢舉後，找上時任立法委員徐耀昌（現任苗栗縣長）陳情求助，召開協調會，透過後龍鎮公所向新生地開發局爭取代管這塊保安林地後，再由趙藤雄擔任負責人的遠雄文教基金會，以認養植栽的手法掩飾，非法闢建「天水園」，並於2009年、2016年將族人與母親遷葬於此地。

二審台中高分院認為，趙動用遠雄建設的人力與物力，求助立委召開協調會，並親率公司高階主管出席協調會，顯示趙藤雄傾力設置家族墳墓，而土地登記謄本即已載明地目，且天水園附近的路旁，就有設置「保安林」字樣的大標柱，趙辯稱不知是保安林用地，不足採信，改判有罪。

但合議庭法官考量，趙在審理時已拆除墳墓，將保安林地回復原狀，並繳交使用期間的不法利益，因此輕判1年徒刑；並考量死者為大、入土為安的風土民情，且趙已高齡77歲，健康狀況不佳，再犯機率低，因此宣告緩刑4年，條件是支付公庫2000萬元。

趙藤雄上訴，最高法院今評議認為二審的事實認定、適用法條、量刑與緩刑，皆未違誤法令，上訴沒有理由，駁回上訴定讞。

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