10/13起邊境解封開國門 新制彙整一次掌握

邊境明（13日）起正式解封，入境旅客全面取消居家檢疫，改以7天自主防疫替代。圖為機場公司建議旅客利用網路、市區預辦登機與自動通關等智慧化服務。（桃園機場公司提供）

2022/10/12 17:05

〔記者林惠琴、邱芷柔、楊綿傑／台北報導〕邊境明起（13日）正式解封，入境旅客全面取消居家檢疫，改以7天自主防疫替代，中央流行疫情指揮中心也陸續公布明上路的相關因應新制，包含來台團體旅遊與移工、境外生入境，以及自主防疫期間可緊急到醫院探病、陪病的例外情形，本文全數整理提供民眾參考。

一般旅客入境，取消居家檢疫，免於「入境檢疫系統」線上申報及免持國內手機門號，也不會再開立「入境健康聲明暨居家檢疫通知書」，改成實施7天自主防疫，期間地點以符合1人1室獨立衛浴條件的自宅或親友住所或旅館為原則，並避免接觸65歲以上長者、6歲以下幼童、免疫不全及免疫力低下者等重症高風險對象。

入境旅客有症狀通報，依機場、港口檢疫人員評估進行唾液採檢與搭乘防疫車輛，無症狀者可搭乘大眾運輸工具，2歲以上入境時會在港埠現場收到4劑快篩，於入境當天或自主防疫第1天篩檢1次，無症狀且有2日內篩陰可戴口罩外出、上班、上學，也可於餐廳內獨自或與特定對象共餐，但有症狀要在家休息。

萬一自主防疫期間確診輕症，可於加強型防疫旅館、集中檢疫所或原自主防疫地點進行居家照護，但不含一般旅館。

在醫療機構管制方面，民眾自主防疫期間，非急迫性、必要性醫療或檢查建議延後；勿至醫院探病，但病人手術等須由家屬陪同或親簽文件，急診、加護病房或安寧病房等特殊單位有病情說明需要，病人病情惡化或病危探視，以及其他特殊原因經評估有必要且經醫療機構同意，則可例外；也勿前往陪病，但病人有特殊照顧需求等情形，一樣可放寬。此外，避免前往長照機構。

在入境團體旅遊方面，旅客由旅行社安排遊覽車或專車接送、不可與國人同桌共餐，住宿原則1人1室，但同行同團可採多人1室，萬一確診轉送與收治流程依現行通報機制，由導遊協助處理。

在入境移工方面，入境7日前，要先至入出國移工關懷服務網登錄自主防疫地點、完整接種兩劑疫苗證明，但若在旅館或防疫宿舍自主防疫，可於入境3日前登錄。入境後，雇主或仲介應自行安排交通工具或租用巴士，協助移工前往自主防疫地點。

不過，社福移工（家庭幫傭、家庭看護及機構看護），若服務65歲以上、6歲以下、免疫不全及免疫力低下等重症高風險對象者，須於旅館或移工宿舍自主防疫，不適用雇主自宅，期間也不可從事工作，但2日內快篩陰可外出。其餘服務非重症高風險對象，或是特殊情形如雇主是被看護者無人照顧且本人同意、機構看護工符合機構防疫規範並經雇主同意，可於旅館、移工宿舍，雇主自宅自主防疫，也可工作、外出，但特殊情形者須每日篩檢。移工入住旅館自主防疫7日，每名雇主可獲補助每日旅宿費50%，最高每日1250元。

在入境的境外生方面，取消入境專案管制，入境名冊免核定，境外生憑入學通知單，可直接向外交及內政單位申請簽證或入出境許可，不限機場、港口，並由各校安排接送。至於在7天自主防疫期間，若無症狀可住宿1人1室，可搭大眾交通工具或親友機關接送，只要持2日內快篩陰性證明，可外出及入班上課；出現症狀則轉隔離宿舍。

另外，防疫旅宿全數回歸一般旅宿經營，確診隔離需求由衛福部醫福會集中檢疫所統籌調度。

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