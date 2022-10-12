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    首頁　>　臺北市

    男被押去銀行領錢向行員求救 警逮2人並起出槍毒

    旅社電梯裡的監視器錄下曾嫌身影。（記者邱俊福翻攝）

    旅社電梯裡的監視器錄下曾嫌身影。（記者邱俊福翻攝）

    2022/10/12 17:03

    〔記者邱俊福／台北報導〕邱姓男子疑因金錢糾紛，日前遭蔡姓、曾姓男子在台北市中山區當街押走，控制在一間旅社後，持槍恫嚇邱男，邱男假裝配合去銀行領錢，趁機向行員求救，中山警分局趕來救出邱男，再循線逮捕蔡、曾2嫌，並起獲改造槍械與安毒、毒咖啡等大批毒品，警詢後，依毒品、妨害自由及槍炮等罪嫌移送檢方偵辦。

    警方表示，蔡、曾2嫌於本月7日在北市南京東路上將邱男強押上車後，前往大同區一間旅社，將邱男控制在房間內，隨即出示身上槍械，恫嚇邱男還錢，邱男告知他在中國信託可能還有存款，蔡嫌便押邱男赴中國信託南京東路分行領錢。

    抵達銀行後，蔡嫌讓邱男獨自進入銀行櫃檯，邱男馬上趁機向行員求救，說自己遭人持槍脅迫，委託行員報警，轄區中山分局中一派出所立即派員趕往，救出邱男，但原本在銀行外監控的蔡嫌已感覺有異，先行逃離現場。

    警方經調閱監視畫面追查，馬上前往旅館，逮捕身揹妨害自由等3條通緝在案的蔡嫌到案，查扣改造金牛座手槍1枝、彈匣2個、子彈22顆，警詢後依槍砲、妨害自由罪嫌移送士林地檢署偵辦。

    2天後，警方再前往北市信義區一間日租套房，逮捕曾姓共犯到案，查扣拆卸的改造貝瑞塔手槍1把、彈匣1個、改造子彈10發、火藥及改造工具1批，以及安毒56包、毒咖啡包25包等毒品，也於詢後移送檢方偵辦。

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    警方查獲安毒、毒咖啡等大批毒品。（記者邱俊福翻攝）

    警方查獲安毒、毒咖啡等大批毒品。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲改造槍械、子彈、改造工具等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方起獲改造槍械、子彈、改造工具等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

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