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    大巨蛋通過審查明年1月完工 拚6月舉辦U23世棒賽慶啟用

    爭議許久的台北大巨蛋終有進展，預計明年1月完工、明年6月試營運。（記者鄭名翔攝）

    爭議許久的台北大巨蛋終有進展，預計明年1月完工、明年6月試營運。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/12 17:22

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北體育文化園區（台北大巨蛋）終有重大進展，台北市政府昨證實，防火避難性能已原則性通過內政部審查，待正式認可函文市府後，便可進行第4次建照變更，而目前大巨蛋工程進度已達97％，預計明年1月可竣工、5月核發使用執照，拚6月試營運並爭取以U23世界盃棒球賽作為大巨蛋啟用開幕賽事。

    北市府與內政部多次為大巨蛋防火避難性能審查隔空互嗆，爭議多時後，內政部次長花敬群昨於臉書表示，北市府在避難層認定上前後反覆，幾經內政部催促才敢表態，而排煙檢測則是遠雄公司遲不願依據國家標準提報，市長柯文哲又屢屢包庇，遲至今上月才肯配合，才得以審查通過。

    北市府發言人陳智菡今證實，內政部營建署已於5月份就已原則性認可防火避難層設於地下一樓，但後又卡在消防署的排煙審查，導致耗費時程，但昨天審議委員會已同意備查，後續程序完備後，相信大巨蛋將以安全面目與大家見面。陳智菡強調，若非中央卡關，大巨蛋許多程序早已通過。

    台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說明，待內政部正式認可函文後，北市府建管處即會進行第4次建照變更，而大巨蛋目前工程進度已達97％，預計明年1月完工，後續再經勘驗程序，評估可在明年5、6月核發使照，北市府也將盡力爭取舉辦U23世界盃棒球賽，作為大巨蛋啟用的首場賽事。

    但大巨蛋目前尚有捷運板南線結構修復、屋頂光害改善、與遠雄議約及要求撤銷國賠等問題；陳世浩指出，遠雄不排除同意撤銷國賠，但目前尚與北市府審議未來營運期間的投資執行企劃書、權利金億約等，只要雙方達成共識，遠雄將撤銷國賠訴訟；此外，捷運板南線結構修復及屋頂光害改善都在進行中，全數完成後才會核發使照。

    台北市政府發言人陳智菡證實大巨蛋已通過內政部審查。（記者鄭名翔攝）

    台北市政府發言人陳智菡證實大巨蛋已通過內政部審查。（記者鄭名翔攝）

    台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說明大巨蛋後續期程。（記者鄭名翔攝）

    台北文化體育園區籌備處副執行長陳世浩說明大巨蛋後續期程。（記者鄭名翔攝）

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