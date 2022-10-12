30元賄選標準是否異動？ 蔡清祥︰最高檢制定新規 法務部審核公告

法務部長蔡清祥表示，等到審核通過最高檢的查賄標準報告後，將對外公告。（記者吳政峰攝）

2022/10/12 17:27

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部為了因應社會變遷，日前委請主責查賄的最高檢察署訂定新標準，最高檢經過討論後，今日把草案送回法務部核定。法務部長蔡清祥被問到過去的「30元」標準是否會異動時表示，30元是「文宣品」的價值上限，與「贈品」不同，等到通過最高檢的草案後，將對外公告。

蔡清祥表示，針對現行的查賄標準，上星期委請檢察總長邢泰釗重新檢視賄選犯行與例舉，看看是否有修正之處，邢泰釗邀請了檢、警、調與相關執法人員進行討論，目前已有初步結論，呈報法務部。

蔡清祥指出，由於才剛收到最高檢的報告，需要一段時間進行審核，等到確認通過，將正式發函各執法機關以供依循，並向外界說明。查賄方向會清楚地分成兩大類，第一類是可能構成賄選或妨害選舉的類型，第二類則是明顯不會構成，均由承辦檢察官綜合事證後認定。

至於外界關心的30元查賄標準是否異動？蔡清祥解釋，這應該界定在文宣品，也就是文宣資料附著在價值30元以下的物品上，可以初步認定與賄選無直接關係，不用啟動偵查動作，這是純粹文宣部分；而「贈品」部分就沒有金額限制，構不構成賄選，須由檢察官認定。

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