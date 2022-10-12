牛樟芝大王涉吸金20億 調查局10路搜索、約談14人

一名「珍菌堂」吸金案被害人曾控訴，大師鏈總裁莊立平（左二）在台灣珍菌堂擔任總經理，其實就是「白手套」；並提供珍菌堂內部照片，莊立平親自給優秀直銷商頒發保時捷等名車象徵的大型車鑰獎勵。 （讀者提供）

2022/10/12 16:18

〔記者錢利忠／台北報導〕調查局台北市調查處獲報，被媒體封為「牛樟芝大王」的台商劉威甫成立「中國珍菌堂集團」，自稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等吸金專案，向上百名投資人吸金多達20多億元，今天兵分10路搜索、約談劉男、掛名負責人張桂銘、總經理莊立平等14人，依違反銀行法等罪偵辦，其中有3人因確診不會送複訊，稍晚11人將移送台北地檢署複訊。

北市處獲報，自2016年起，劉男利用「珍菌堂生物科技」招攬投資，謊稱首創「椴木培植法」及結合「家庭富農」等專案，以要使台灣牛樟芝聞名全球等話術，陸續向上百名投資人吸金，不法所得超過20億元。

北市處查出，該集團於中國成立18家分公司，營運據點多達158處，吸金超過人民幣5億元，2017年2月，該集團返台成立台灣分公司，一度被封為「打開牛樟芝藍海市場」船長，未料卻涉及吸金詐騙，投資人不甘血汗錢有去無回，氣得提告。

根據被害人指述，珍菌堂推出2種產品，首先是牛樟芝的培育，其次是直接買成品，而且把這樣的行銷當作投資方案，其中有紅利回饋，購買者每月還可領「顧問費」，介紹愈多人買，回饋金額就愈多。

不少投資人一開始有嚐到甜頭，隨即介紹親友加入，大多數被害人受害金額約在100萬元左右，但也有不少人是用親友名義購買，被騙數百萬、甚至有人被騙上億元，求償無門。

調查局台北市調查處。（資料照）

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