大貓熊「團團」癲癇恐是2病因 獸醫師：不能肯定活多久

台北市立動物園獸醫室主任賴燕雪（左一）、動物園發言人曹先紹（左二）等人，出面說明大貓熊「團團」癲癇檢驗結果。（記者蔡亞樺攝）

2022/10/12 16:22

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」8月發生癲癇，9月18日到台大動物醫院進行MRI（核磁共振）檢查、抽取腦脊髓液檢驗，動物園今日下午召開記者會說明病情及後續照護，動物園獸醫室主任賴燕雪表示，從MRI影像顯示排除病毒感染，甚至武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）篩檢也是陰性，因此懷疑2個病因的可能性，包括炎症造成或腫瘤確診，後續持續進行追蹤。

賴燕雪指出，炎症造成癲癇可能有免疫疾病的問題，若在人引起壞死性發炎，必須做一些相關檢測，但目前檢測方法是用人的抗體，沒辦法用在動物身上，這部分無法繼續追蹤，還有可能病因是腫瘤，腫瘤要確診的話，也必須做進一步的定位採檢，人的物種研究相對的多，但大貓熊腦結構沒有類似的作法處理，因此如果要針對「團團」懷疑病灶區做採樣，對牠是一個很高風險，不知道採樣以後周邊組織是否受到侵害。

賴燕雪表示，以「團團」目前精神、活力跟生活品質，目前做這樣動作不是一個很恰當的時機，因此目前無法講說一定是哪個疾病造成癲癇，後續治療方針主要控制癲癇不要再發生，如果臨床表現變得更嚴重 會做緊急追蹤處理。

日前有媒體報導引述腦神經外科醫師說法，稱團團只剩半年壽命？賴燕雪對此表示，報導中提到「團團」壽命剩半年，是人醫針對人類發生腦部腫瘤狀況下的評斷，至於團團壽命有多久，目前也沒有相對文獻針對不管在壞死性腦炎或腦腫瘤的案例存在，都沒辦法肯定說還能再活多久。

有媒體質疑「團團」癲癇，相隔一個月才到台大動物醫院檢查，SOP如何制定？賴燕雪表示，「團團」癲癇發生在8月23日，園方在8月24日發現怪怪的、9月初又發現怪怪的，兩次怪怪的因此再去回溯，癲癇發生後也沒有太明顯的問題，9月初邀台大動物醫院神經科醫師會診討論需要進一步MRI檢查。

賴燕雪說，要把動物搬運到台大動物醫院進行MRI是浩大工程，相關設備能否用在「團團」身上，同時確保醫院是否有相關傳染病，因為大貓熊不像狗貓有專用疫苗，所以避免疾病傳染，事前做環境消毒、路線測量，且不影響看診與飼主權利才能安排檢查，並考量用藥風險，10月1日才決定服用抗癲癇藥。

動物園發言人曹先紹補充，動物不是人類，很多疾病處理的資訊是來自人的醫療經驗值，而回顧過往一些文獻，有大貓熊發生癲癇1、2天內就往生，但能否拿來跟團團對比就是問號問號，因為是不同時間點發生。

他強調，希望「團團」快快樂樂過日子，目前身體和服藥狀況都正常，就不該過度治療或一定要做什麼事，此外也會有醫療風險評估，透過日常觀察一步步釐清，萬一再發生癲癇情況、有任何臨床症狀或疾病，動物園會積極勇敢面對處理。

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