為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    蘇煥智批蔣孝嚴違法「特權認領」 要求北市府公開公文

    台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（記者楊心慧攝）

    台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（記者楊心慧攝）

    2022/10/12 17:21

    〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷，並恢復其原「章」姓，並要求公布蔣孝嚴「生父為蔣經國之認領登記」的法律解釋及行政指導公文，釐清蔣孝嚴申請認領登記，是否已逾越《民法》第1065條有關認領效力的相關規範。

    台北市民政局派人接下蘇煥智的陳情書，但民政局指出，有關個案認領登記的相關文書及證明，涉及個人資料及隱私，依個人資料保護法，無法任意對外提供。

    蘇煥智指出，他在9月26日到北市府陳情，要求撤銷2002至2003年間蔣孝嚴申請生父為蔣經國的認領登記，理由是蔣經國生前不承認，又無章與蔣的DNA親子鑑定報告，更未經民事認領的訴判決勝訴確定，登記顯然違法。

    蘇煥智說，後來北市府以電子回函，內容稱「本案依民法、戶籍法、戶籍更正登記要點相關規定及內政部、法務部函釋，並依據當事人所提之證明文件審理之結果。全案乃依職權調查證據、認定事實後所作之行政決定，並無違法不當之處」。

    蘇煥智認為，違法事證非常明確，蔣孝嚴的認領登記，外界已經知悉的包括沒有血緣親屬鑑定報告、未經法院認領判決、更無蔣經國繼承人同意且蔣經國生前及日記上皆否認章氏兄弟（蔣孝嚴兄弟）為其非婚生子女。

    蘇煥智表示，北市府2002-2003年的認領登記顯然是違法，大安戶政事務所已表明他們是依據市府及法務部前揭函，因此北市府有義務依政府資訊公開法，公開前揭2封市府及法務部公函。

    蘇煥智更批評，北市府以個資法為由不願公開公文，柯市長參選台北市長時高舉公開透明到那裡去呢？要求對蔣孝嚴違法特權認領登記應該予以撤銷，並且儘速予於10月21日前予以撤銷，並恢復其原「章」姓。

    台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（記者楊心慧攝）

    台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（記者楊心慧攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    柯酸蔣孝嚴「太多炸彈」沒幫站台 蔣萬安：爸媽忙著帶孫
    2022/10/12 10:11

    柯酸蔣孝嚴「太多炸彈」沒幫站台 蔣萬安：爸媽忙著帶孫
    蘇煥智提假處分 要求以「章」萬安印選舉公報、選票
    2022/10/06 13:02

    蘇煥智提假處分 要求以「章」萬安印選舉公報、選票

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    「台灣二次民主運動連線」成立 蘇煥智質疑軍事訓練僅4個月役期
    2022/09/30 13:24

    「台灣二次民主運動連線」成立 蘇煥智質疑軍事訓練僅4個月役期
    蘇煥智抗議被媒體封殺辯論 NCC：不介入電視台自主營運
    2022/09/14 16:13

    蘇煥智抗議被媒體封殺辯論 NCC：不介入電視台自主營運

    以家收藏台灣八景「海口嚥日」百年傳奇之美
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播