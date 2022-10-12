蘇煥智批蔣孝嚴違法「特權認領」 要求北市府公開公文

台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（記者楊心慧攝）

2022/10/12 17:21

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷，並恢復其原「章」姓，並要求公布蔣孝嚴「生父為蔣經國之認領登記」的法律解釋及行政指導公文，釐清蔣孝嚴申請認領登記，是否已逾越《民法》第1065條有關認領效力的相關規範。

台北市民政局派人接下蘇煥智的陳情書，但民政局指出，有關個案認領登記的相關文書及證明，涉及個人資料及隱私，依個人資料保護法，無法任意對外提供。

蘇煥智指出，他在9月26日到北市府陳情，要求撤銷2002至2003年間蔣孝嚴申請生父為蔣經國的認領登記，理由是蔣經國生前不承認，又無章與蔣的DNA親子鑑定報告，更未經民事認領的訴判決勝訴確定，登記顯然違法。

蘇煥智說，後來北市府以電子回函，內容稱「本案依民法、戶籍法、戶籍更正登記要點相關規定及內政部、法務部函釋，並依據當事人所提之證明文件審理之結果。全案乃依職權調查證據、認定事實後所作之行政決定，並無違法不當之處」。

蘇煥智認為，違法事證非常明確，蔣孝嚴的認領登記，外界已經知悉的包括沒有血緣親屬鑑定報告、未經法院認領判決、更無蔣經國繼承人同意且蔣經國生前及日記上皆否認章氏兄弟（蔣孝嚴兄弟）為其非婚生子女。

蘇煥智表示，北市府2002-2003年的認領登記顯然是違法，大安戶政事務所已表明他們是依據市府及法務部前揭函，因此北市府有義務依政府資訊公開法，公開前揭2封市府及法務部公函。

蘇煥智更批評，北市府以個資法為由不願公開公文，柯市長參選台北市長時高舉公開透明到那裡去呢？要求對蔣孝嚴違法特權認領登記應該予以撤銷，並且儘速予於10月21日前予以撤銷，並恢復其原「章」姓。

台北市長參選人蘇煥智今上午到台北市政府陳情，他批評前立委蔣孝嚴20年前未依訴訟程序，認領登記前總統蔣經國為生父，根本就是違法特權，應以撤銷。（記者楊心慧攝）

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