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    桃園捷運棕線通過環評 有望紓解桃園至雙北交通瓶頸

    環評大會通過桃捷棕線環評。（取自環說書）

    環評大會通過桃捷棕線環評。（取自環說書）

    2022/10/12 16:36

    〔記者陳嘉怡／台北報導〕為解決桃園至雙北的交通瓶頸，桃園捷運棕線預計從龜山區貫穿至新北市新莊區。環保署今（12）日召開環評大會，通過桃捷棕線環評。

    開發單位桃園市政府表示，桃園棕線捷運全長約11.4 公里，沿途設置7座車站，包括5座地下站、2座高架站。路線由桃園火車站沿萬壽路、東萬壽路延伸到新北市新莊區中正路，與台北捷運萬大樹林線、新蘆線迴龍站銜接，希望建構桃園連繫雙北的捷運路線，形成完整的北部都會區捷運軸帶。

    環評委員李俊福表示，此案原先規劃全線採高架的輕運量輕軌，然經現勘發現BRH06站位處地層敏感帶，應另尋維修機廠地點。而後開發單位採納專家建議，取消原機廠規劃，改採1.75公里地下維修軌，並決定把棕線改為部分地下化的中運量運輸系統。

    先前此案環評初審，桃園市政府承諾，將針對龜山地區的地質敏感帶，研提具體的緊急應變計畫；研提土方暫存區規劃、加強動植物生態減輕對策、植栽移補植存活率將達70%。而環評大會上，環委提出植栽移補植存活率應達80%，開發單位則同意比照辦理。

    最後，此案經環委評估已無環境影響疑慮、無須進入二階環評，通過桃園捷運棕線環評。

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