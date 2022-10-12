馬斯克提「台灣特別行政區」 惹議 邱國正：國軍不會再買特斯拉

民進黨立委何志偉今日質詢時關切，國軍曾配合行政院政策採購特斯拉，但特斯拉車身擁有8組鏡頭，擔心營區、官兵的資訊遭竊取。國防部長邱國正今日表示，若造成顧慮就會限制，目前不會再買。（資料照，本報合成）

2022/10/12 15:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）日前對台海局勢發表看法，稱台灣應成為中國的「特別行政區」，此話一出引發各界熱議。民進黨立委何志偉今日質詢時關切，國軍曾配合行政院政策採購特斯拉，但特斯拉車身擁有8組鏡頭，擔心營區、官兵的資訊遭竊取。國防部長邱國正今日表示，若造成顧慮就會限制，目前不會再買。

馬斯克日前接受英國「金融時報」訪問表示，台海緊張局勢的解決方法是讓台灣成為一個合理可行的「特別行政區」，且或許「可以做些比香港更寬鬆的安排」，但他也坦言，此作法可能無法讓所有人都滿意。此話一出引發眾多討論，行政院長蘇貞昌日前表示，馬斯克是很成功的企業家，馬斯克的立場、講話或風格，各界評論很多，他不宜以台灣最高行政首長去批評馬斯克。總之馬斯克的講話只代表自己的見解，但馬斯克實在太不了解台灣及兩岸關係。

立法院外交及國防委員會今日邀請邱國正、國安局長陳明通進行專案報告、備詢，民進黨立委何志偉質詢時問，自從馬斯克說出這些言論後，他對於特斯拉失去信任，由於國軍曾配合行政院政策採購特斯拉，加上特斯拉車身擁有8個鏡頭，憂營區內部、車上人員談話等資料遭竊取。

國防部後勤次長室次長許金騰回答，國軍當初為了配合行政院環保政策，採購7輛特斯拉、12輛國產納智捷，特斯拉作為一般公務使用，目前使用狀況正常。不過，考量車身及車內鏡頭會將影像圖資回傳美國總部，因此軍方不管在營區內、營區外已禁止並關閉相關功能，而國軍目前並無規劃持續添購特斯拉的計畫。

邱國正表示，國家行政團隊擬定政策後，國防部當然要參與，但如果造成不便與顧慮，就會加以限制，目前絕對不會再購買特斯拉，未來如何則配合政策進行。

民進黨立委何志偉今日質詢時關切，國軍曾配行政院政策採購特斯拉，但特斯拉車身擁有8組鏡頭，擔心營區、官兵的資訊遭竊取。國防部長邱國正今日表示，若造成顧慮就會限制，目前不會再買。（記者廖振輝攝）

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