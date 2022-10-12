大貓熊「團團」服藥反應好 最快10/18見客

台北市動物園召開記者會，說明大貓熊「團團」身體狀況。（記者蔡亞樺攝）

2022/10/12 15:38

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市立動物園大貓熊「團團」8月發生癲癇，9月18日MRI（核磁共振）檢查以及腦脊髓液檢驗，園方上午公布檢驗結果，排除腦血管病變或感染所造成的癲癇，但炎症或腦腫瘤的可能性有待釐清，動物園下午召開記者會進一步說明，動物園組長王怡敏表示，「團團」10月1日開始服用抗癲癇藥物及調整高血壓藥，用藥反應好，並增加蛋白質攝取及提升團團運動量，身體狀況穩定，最快下週二（10/18）到展示場見客。

動物園獸醫師鄭秋虹指出，北市動物園跟中國大陸專家討論圈養大貓熊癲癇發作的案例，各年紀層的貓熊都曾經發生過，但占比較大還是發生在老年貓熊發生癲癇狀況，因此雙方彼此溝通交流用藥、後續癒後狀況等，但每隻貓熊發生或診斷結果都不太一樣，以「團團」目前狀況跟臥龍大貓熊是不近相同的，交流獲得很多珍貴資料。

動物園發言人曹先紹補充，中國大陸圈養貓熊個體數比較多，也有個體發生過癲癇，時間最早可以追溯30年前，但當時留下紀錄時間跟使用醫療照顧方式大不相同，而且「團團」有高血壓，因此評估身體各種狀況、藥物是否有副作用、年紀，醫療顧問團篩選出對「團團」最適合照顧方式和用藥。

大貓熊館長陳玉燕表示，目前圈養大貓熊平均壽命28歲，各年齡層都各有不同狀況發生，團團發生腦部病變跟圈養環境的關係可能不盡然，後續還要了解發病原因。王怡敏則說，目前照養配合獸醫師包括癲癇用藥、高血壓用藥的調整，正在服用，評估團團適應藥物的情況與生活品質，在維護動物福祉狀況做最好規劃，目前一天餵食5餐，每餐進食跟排泄都會做紀錄，10月7日在專家建議之下，調整「團團」蛋白質攝取含量，提升營養水準，後續也會依照專家建議逐步調整。

媒體關心何時會安排「團團」見客？王怡敏說，目前觀察「團團」食慾及精神都逐漸恢復正常，服用藥物到現在對藥物反應也很好，血壓用藥配合調整，持續有密集監控，10月1日開始服用藥物，至少2週觀察期，沒有其他變因、身體狀況穩定，最快下週二可以讓團團見客，4隻大貓熊輪流到展示場。

大貓熊「團團」目前服用藥物反應好、身體狀況逐漸恢復正常，動物園安排最快下週二開始見客。（圖由台北市立動物園提供）

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