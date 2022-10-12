轟陳時中對大巨蛋議題無知 北市府譏︰批評要有腦、別自我放棄

北市府發言人陳智菡為大巨蛋議題，砲轟民進黨台北市長參選人陳時中「批評要有腦」。 （資料照）

2022/10/12 16:10

〔記者鄭名翔／台北報導〕內政部通過大巨蛋審查，次長花敬群批台北市長柯文哲荒腔走板，民進黨台北市長參選人陳時中今也表示，北市府及遠雄到上月底才提出防煙審查，拖延許多時間；對此，北市府發言人陳智菡反擊「批評要有腦」，因排煙計畫係由遠雄須提送內政部消防署審查認可，陳時中此言論凸顯對大巨蛋議題的無知，譏諷「不要自我放棄，好嗎」。

陳智菡表示，遠雄為大巨蛋營造單位，須將排煙計畫送給內政部消防署審查認可，怎會變成北市府自提計畫、自我審查？陳時中此言論凸顯對大巨蛋議題的無知，並以陳時中曾說過的「批評要有腦」一句話回嗆。

陳智菡說，排煙審查確實嚴重延宕，但此與北市府無關，而是委員會提出許多「比國家標準」更嚴格的標準，例如「煙控性能現場試驗-能見度」部分，委員認為大巨蛋為國內獨一無二建物，提出發生火災要保持10公尺能見度，此就高於國家標準。

而在耐熱測試上，台灣建物審查自2005年起就不再燒汽油進行試驗，改由酒精取代，但有委員仍要求在大巨蛋燒汽油。

陳智菡稱，面對許多超出國家標準項目，遠雄雖不斷溝通，但稍有疑問就被質疑「態度不佳」，而北市府只要問一句「怎麼審那麼久」，就立即被花敬群狠話連擊「台北市就是在護航」。

陳智菡嗆，花敬群要妖魔化北市就罷了，但連陳時中也搞不清楚狀況，不回應市民期待、要求中央別為卡而卡，只會跳針回應「在安全前提下開放使用」，但此北市府早就一直在做，譏諷陳時中，選戰尚有一個多月，「不要自我放棄，好嗎」。

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