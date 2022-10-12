邊境新制將上路 莊人祥提醒今明抵台入境注意差異

邊境新制將上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日提醒，若是航班表定抵台時間在10月12日（含）以前，仍要維持檢疫3+4，4天自主防疫非必要不可外出，也避免到餐廳用餐，但明天抵台者，檢疫則改成0+7。（指揮中心提供）

2022/10/12 15:35

〔記者林惠琴／台北報導〕邊境新制將上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今日提醒，若是航班表定抵台時間在10月12日（含）以前，仍要維持檢疫3+4，4天自主防疫非必要不可外出，也避免到餐廳用餐，但明天抵台者，檢疫則改成0+7，且7天自主防疫期間，只要有2日內快篩陰性都可外出，也可於餐廳獨自或與特定對象共餐。

考量連假效應，明天會不會出現疫情新高峰？莊人祥說明，上週四系統出問題造成確診數較低，研判明天數字不會降太快，也可能更多，但要比今天高的可能性小一點，只是仍需要觀察。

針對明起開國門，莊人祥提醒，若是航班表定抵台時間在10月12日（含）以前，仍要維持檢疫3+4，4天自主防疫非必要不可外出，需有2日內快篩陰性才可戴口罩外出工作及採買生活必需品，但仍要避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸，只有商務履約可於餐廳獨立空間內獨自或與特定對象共餐，且應有隔板或維持社交距離。

明天抵台者，檢疫則改成0+7，入境當日或自主防疫第1天要快篩，居住地點以有獨立衛浴1人1室的自宅、親友住所或旅館為原則，但避免接觸老幼等高風險對象。不過，7天自主防疫期間，只要有2日內快篩陰性都可外出、上班、上學，也可於餐廳獨自或與特定對象共餐，只是有症狀要在家休息並快篩。

至於確診者同住家人是否通通改成0+7，莊人祥指出，針對這個部分，會與邊境政策脫鉤處理，現在疫情仍在高峰期，會滾動式檢討。

另外，有些民眾怎麼快篩都是陰性，有醫師建議戳咽喉更準，但指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞指出，是否更準見仁見智，只是現在國內家用快篩都是鼻腔，若要採咽喉檢體，說明書沒有步驟，可能無法準確採檢，且不符快篩設計的採檢部位，尊重醫師建議，卻不建議這樣改。

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明天抵台者，檢疫改成0+7。（指揮中心提供）

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