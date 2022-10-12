主持社宅開工 蘇貞昌提醒︰新北市府多加油找地

行政院長蘇貞昌（右二）、內政部次長花敬群（左二）主持「鶯陶安居」社宅開工。（記者翁聿煌攝）

2022/10/12 15:14

〔記者翁聿煌／新北報導〕國家住宅及都市更新中心12日在新北市鶯歌區舉辦「鶯陶安居」社宅開工典禮，將斥資16億元，興建高14層、各房型共380戶，預計2025年5月竣工，行政院長蘇貞昌到場主持動土典禮，蘇貞昌指出，社宅是總統蔡英文的重大政策，中央預計將在新北市再增建1.8萬戶，新北市目前只規劃700戶，盼新北市政府加油。

新北「鶯陶安居」為國家住都中心在新北市開工第10處社宅，基地位於鶯歌區尖山埔路二段底端，鄰近鶯歌老街、鶯歌國中小與鶯歌陶瓷博物館，藝文機能豐沛；與鶯歌火車站以及預計開通的捷運三鶯線僅有10分鐘車程，位於未來的北桃生活圈。

內政部次長花敬群說，「鶯陶安居」規劃於周圍形塑友善綠色空間，營造友善親切的回家步道，並設置日照中心等社福設施，原有的社區籃球場活動空間也會盡量保留，立委蘇巧慧致詞時，希望啟用時能保留部分住宅單位供鶯歌在地民眾優先租用。

新北市副市長陳純敬說，感謝蘇貞昌每次來新北，都會帶「大紅包」來，再次提供土地及經費為新北興建社宅，新北市也在積極盤點土地，並已送中央審查，希望能再增建4.5萬戶的社宅，嘉惠年輕人和新婚夫婦。

行政院長蘇貞昌（前中）率官員為「鶯陶安居」社宅開工典禮祈福。（記者翁聿煌攝）

「鶯陶安居」社宅今天舉行開工典禮，斥資16億9千萬餘元，興建高14層、各房型共380戶，預計2025年5月竣工。（記者翁聿煌翻攝）

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