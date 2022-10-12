大馬歌手丘沁偉被通緝 竟上摩鐵開毒趴遭逮

警方將丘送辦。（記者王冠仁翻攝）

2022/10/12 14:43

〔記者王冠仁／台北報導〕馬來西亞籍歌手丘沁偉，透過網路與陳姓男子相約到台北市一處摩鐵開毒趴，陳將此事告訴與丘有糾紛互告、前台北市議員楊實秋兒子楊澤祖。楊向警方檢舉此事，警方循線前往摩鐵，果然在丘身上查獲毒品安非他命；警方還發現丘因案遭通緝，因此除了先將他解送歸案，也另外將他依毒品罪嫌送辦。

警方調查，31歲丘沁偉日前透過網路交友軟體，與一名陳姓男子相約本月11日下午1時到台北市延平北路五段一處摩鐵開毒趴；陳將此事告訴楊澤祖，楊向警方檢舉丘開毒趴。

轄區警方獲報前往摩鐵查緝，丘見警方上門，嚇得躲進廁所，還大喊「救命」，經警方安撫，他情緒才恢復穩定。警方事後在屋內查獲二級毒品安非他命1包及吸食器1組，丘才說那些東西都是他所有。

警方另外還查出，丘因涉及詐欺、妨害名譽、違反個人資料保護法等案遭通緝，警方於是將他解送歸案，並另外將他依違反毒品罪嫌送辦。

警方說，陳否認吸食毒品，還說在摩鐵時只有丘吸毒；警方為求慎重，也對陳採尿，若他尿液檢驗出毒品反應，警方也將追究其刑責。

據了解，楊澤祖與丘沁偉因架設網站發生糾紛，楊澤祖跑到丘沁偉居住的社區張貼傳單，公開丘沁偉有吸毒前科、惡意欠債等，雙方鬧上法院。

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警方將丘送辦。（記者王冠仁翻攝）

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