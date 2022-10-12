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    蔡英文國慶拋四大韌性 朱立倫諷四大「任」性

    國民黨主席朱立倫主持國民黨中常會。（記者田裕華攝）

    國民黨主席朱立倫主持國民黨中常會。（記者田裕華攝）

    2022/10/12 14:34

    〔記者施曉光／台北報導〕蔡英文總統日前在國慶大會演說中指稱要強化台灣「經濟產業」、「社會安全網」、「民主自由體制」與「國防戰力」等「四大韌性」，國民黨主席朱立倫今日下午主持中常會時發表談話諷刺稱，蔡政府也有「四大『任』性」，任由房價高漲、任由治安惡化、由民進黨派系掌控媒體與網軍攻擊民眾以及任由兩岸關係惡化。

    朱立倫表示，蔡政府有四大任性妄為的「任性」，首先是任由國內房價高漲，年輕人的薪水卻不漲，房價所得比再創創新高，民眾至少要十幾年才能買得起房，其次是任由社會治安惡化，歹徒可以殺警察，被判死刑卻不執行，社會正義無法伸張，造成社會道德淪喪與治安惡化。

    朱立倫接著說，蔡政府還任由民進黨派系掌控媒體，任由網軍攻擊民眾、操控言論自由，目前是台灣幾十年來最黑暗的時刻。

    此外，朱立倫還批評蔡政府任由兩岸關係惡化，任由年輕人未來必須上戰場，讓台灣陷入戰爭風險，這四大「任性」，才是造成今天台灣最大的危機。

    朱立倫說，國民黨是負責任的政黨，不但希望國家安全、民主自由愈來愈好，社會安全網要做得更好，經濟發展果實讓全民共享，這是國民黨的創黨精神，為人民拼好日子，是最重要的目標。

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