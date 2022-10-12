中重症101例、死亡+37！1歲男童無慢性病確診當天死亡

本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症101例，包含64例中症、37例重症。（指揮中心提供）

2022/10/12 14:10

〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症101例，包含64例中症、37例重症，其中1例1歲男童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）；在新增37例死亡中，其中1例男童無慢性病史、未打疫苗，發病確診當天就死亡。

針對死亡的1歲男童，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男童無慢性病史、未打疫苗，10月4日呼吸喘、發燒，至診所就醫診斷為感冒，開立藥物服用，當時病況穩定，但5日早晨被家人發現昏迷，送醫已無呼吸心跳，到院PCR檢測陽性，Ct值37.5，經急救無效仍不幸死亡，經司法相驗，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

至於新增1例特殊重症，也是1歲男童，羅一鈞指出，該名個案也是無慢性病史、未打疫苗，9月9日確診新冠，10月1日起陸續有發燒、活力食慾下降，4日就醫因為有脫水現象住院，住院後有腹瀉、發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C，5日轉院至醫學中心繼續住院，目前病況穩定，仍住一般病房治療中。

根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計243例，包含157例MIS-C、32例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症3例、共病等其他4例、2例心肌炎、9例到院前死亡；其中36例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，9例到院前死亡。

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