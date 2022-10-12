為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    中重症101例、死亡+37！1歲男童無慢性病確診當天死亡

    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症101例，包含64例中症、37例重症。（指揮中心提供）

    本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症101例，包含64例中症、37例重症。（指揮中心提供）

    2022/10/12 14:10

    〔記者林惠琴／台北報導〕本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）今日新增中重症101例，包含64例中症、37例重症，其中1例1歲男童罹患孩童多系統炎症徵候群（MIS-C）；在新增37例死亡中，其中1例男童無慢性病史、未打疫苗，發病確診當天就死亡。

    針對死亡的1歲男童，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，該名男童無慢性病史、未打疫苗，10月4日呼吸喘、發燒，至診所就醫診斷為感冒，開立藥物服用，當時病況穩定，但5日早晨被家人發現昏迷，送醫已無呼吸心跳，到院PCR檢測陽性，Ct值37.5，經急救無效仍不幸死亡，經司法相驗，死因為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

    至於新增1例特殊重症，也是1歲男童，羅一鈞指出，該名個案也是無慢性病史、未打疫苗，9月9日確診新冠，10月1日起陸續有發燒、活力食慾下降，4日就醫因為有脫水現象住院，住院後有腹瀉、發炎指數升高、凝血功能異常，懷疑MIS-C，5日轉院至醫學中心繼續住院，目前病況穩定，仍住一般病房治療中。

    根據指揮中心統計，目前12歲以下兒童重症累計243例，包含157例MIS-C、32例腦炎、25例肺炎、11例哮吼、敗血症3例、共病等其他4例、2例心肌炎、9例到院前死亡；其中36例死亡，包含13例腦炎、8例肺炎、敗血症與共病各2例、哮吼與心肌炎各1例，9例到院前死亡。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    今本土5.2萬例沒有再往上升 王必勝：不影響明天入境新制「0+7」上路
    2022/10/12 12:19

    今本土5.2萬例沒有再往上升 王必勝：不影響明天入境新制「0+7」上路
    牛津大學AZ鼻噴霧疫苗試驗失敗 將考慮研發鼻腔專用配方
    2022/10/12 11:38

    牛津大學AZ鼻噴霧疫苗試驗失敗 將考慮研發鼻腔專用配方

    6招改善口臭問題 別讓壞口氣影響社交
    明起自主防疫快篩陰可到校 新北補足校園快篩至100％
    2022/10/12 10:43

    明起自主防疫快篩陰可到校 新北補足校園快篩至100％
    做好心理準備！薛瑞元：染疫病例降至萬例恐是谷底、再降就難
    2022/10/12 10:35

    做好心理準備！薛瑞元：染疫病例降至萬例恐是谷底、再降就難

    交通換空間 北客夢寐以求的別墅人生
    澎湖男童確診呼吸窘迫 深夜後送台灣治療
    2022/10/12 09:29

    澎湖男童確診呼吸窘迫 深夜後送台灣治療
    臺北市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播