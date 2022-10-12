本土+52338創BA.5疫情次高 死亡+37、境外移入+67

2022/10/12 14:09

〔記者林惠琴／台北報導〕中央流行疫情指揮中心公布今日本土武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）再度突破5萬例，新增52,338例，較上週三降低4.6%，為這波Omicron BA.5疫情中，僅次於10月5日54,874例的紀錄，但發言人莊人祥指出，病例已連續3天下降，是好的徵兆；死亡新增37例。另外，境外移入新增67例。

新增52,338例本土病例，為24,489例男性、27,831例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市（9,706例），台中市（6,753例），高雄市（5,842例），台北市（5,269例），桃園市（5,028例），台南市（4,149例），彰化縣（2,912例），屏東縣（1,776例），雲林縣（1,482例），苗栗縣（1,345例），新竹縣（1,343例），宜蘭縣（991例），嘉義縣（969例），新竹市（932例），南投縣（817例），基隆市（748例），花蓮縣（730例），嘉義市（613例），台東縣（463例），金門縣（246例），澎湖縣（188例），連江縣（36例）。

新增37例本土病例死亡個案，為25例男性、12例女性，年齡介於未滿5歲歲至90多歲以上，皆屬重度感染、34例具慢性病史、25例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今年9月3日至10月9日，死亡日期介於10月2日至10月10日。

新增67例境外移入個案中，為28例男性、39例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自馬來西亞（4例），越南（2例），泰國、土耳其及新加坡（各1例）移入，另58例感染國家調查中。入境日期介於今年9月11日至10月11日。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,997,376例確診，分別為35,567例境外移入、6,961,755例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。其中11,657例死亡，包含11,641例本土及16例境外移入。

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今日新增52,338例，較上週三降低4.6%，為這波Omicron BA.5疫情中，僅次於10月5日54,874例的紀錄。（指揮中心提供）

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