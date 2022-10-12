柯文哲酸抗中保台為吃香喝辣 謝佩芬舉「宴請中企」狠嗆

民進黨發言人謝佩芬痛批，和中企高層把酒言歡的柯文哲，平常吃香喝辣慣了，才覺得大家都和他一樣？（資料照）

2022/10/12 13:56

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨台北市長參選人陳時中日前談及雙城論壇時表示：「不要被人家掐脖子舉辦」，兼任民眾黨主席的台北市長柯文哲對此批評民進黨抗中保台是喊假的，真正目的是保住「吃香喝辣」的權利。對此，民進黨發言人謝佩芬痛批，和中企高層把酒言歡的柯文哲，是不是平常吃香喝辣慣了，才覺得大家都和他一樣？這樣的人還肖想2024當總統？

謝佩芬表示，面對中共的強勢霸道，全世界的民主國家都在支持台灣，只有台灣的首都市長認為，抗中保台的目的，是要保住吃香喝辣的權力？柯文哲是不是平常吃香喝辣慣了，覺得大家都和他一樣？ 並舉出今年2月柯文哲以市府名義花費公帑4萬7590元宴請中企高層，卻不願提供名單一事，狠酸柯難怪認為抗中保台不重要，吃香喝辣才是關鍵。

謝佩芬指出，今年7月柯文哲不甩市議會朝野政黨六度協商後達成的「若共機、共艦持續擾台，不得動支此（雙城論壇）預算」共識，堅稱共機沒有「持續」擾台，執意舉辦雙城論壇，為了1小時的視訊會議，燒了95萬元！至於成效在哪？兩岸一家親才是關鍵！

謝佩芬痛斥，或許對柯文哲而言，在打漆彈時，讓同黨隊友當人肉盾牌，自己全程躲起來，才是智商157的最佳戰略；或許對柯文哲而言，左右逢源、兩岸一家親、保台不必抗中，才能贏得北京讚賞的目光；或許對於柯文哲而言，民間推動加強民防的黑熊學院好比義和團，出錢出力的曹興誠「買架飛機都不夠」。

謝佩芬批評，至於柯文哲自己，則是只會出一張嘴皮子！沒事的時候，和中企高層吃香喝辣；有事的時候，讓隊友擋前面挨子彈。這樣的人，竟然還肖想2024當總統？

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