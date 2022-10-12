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    「台灣籃球N號房」散布HBL球員不雅影像 前經紀人判2年8月

    自稱是籃球經紀人的劉維霖。（資料照）

    自稱是籃球經紀人的劉維霖。（資料照）

    2022/10/12 14:02

    〔記者王定傳／新北報導〕自稱籃球經紀人的劉維霖涉嫌拿不雅影片恐嚇球星，今年1月間才被台北地檢署起訴；新北地檢署再查出，他竟涉嫌散布24多名HBL球員不雅影像，另在IG上假冒正妹，騙一名成年球員拍不雅影像，今年4月將他起訴，新北地院今日依違反兒少性剝削防制條例等罪，判處劉男2年8月，可上訴。

    檢警調查，劉嫌在去年4月至12月間，陸續與身分不詳的網友，透過分享雲端硬碟連結、傳訊或共用雲端硬碟等方式，換到24名HBL球員的不雅影像，隨即把這些影像存在雲端硬碟中，以球員的學校及姓名作為資料夾名稱再與「同好」交換分享。

    檢方並發現，劉嫌曾主動要求共犯（偵辦中）幫忙拍攝特定對象，以及詢問拍攝指定對象價格，且共犯曾以「台灣籃球N號房」為名，把劉嫌所持有不雅影像的每個資料夾，各拉出一張照片做成目錄圖示，供劉嫌拿給別人選擇交換。

    檢警追查，去年5月起，劉嫌還使用年輕正妹的照片創設IG帳號，以此跟一名成年球員搭訕，並傳送性感裸露胸部及下體的照片給對方，騙球員拍攝裸露下體及「DIY」影像作為回報，被害者上當受騙因此交付不雅影像。

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