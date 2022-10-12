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    首頁　>　臺北市

    花敬群批柯處理大巨蛋荒腔走板 黃珊珊反嗆花成競選總幹事

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今舉行新創政見發表會，受訪時回應大巨蛋議題。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今舉行新創政見發表會，受訪時回應大巨蛋議題。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/12 13:32

    〔記者鄭名翔／台北報導〕爭議多時的大巨蛋終有重大進展，現已經內政部審查通過，內政部次長花敬群批台北市長柯文哲屢屢包庇遠雄、荒腔走板，實在對不起市民；無黨籍台北市長參選人黃珊珊今反嗆，若內政部不要卡一年多，大巨蛋現已營運，轟花敬群也成為競選總幹事、一直做政治操作。

    花敬群昨批，北市府在在大巨蛋避難層認定前後反覆，幾經內政部催促才敢表態；排煙檢測則是遠雄公司遲遲不願依據國家標準提報，柯文哲又屢屢包庇，遲至上個月才肯配合，今天才能審查通過，強調一切審查都有法令規定及標準，批北市府與柯文哲對大巨蛋議題荒腔走板，實在對不起台北市民。

    黃珊珊今舉行新創政見發表會回應大巨蛋議題，稱此案送進內政部審查已一年多，過程若有意見、要求補件等都可早點提出，但內政部卻以各種方式延遲，不一次把問題說清楚，此才是刻意操作，痛批花敬群已成為競選總幹事，只停留在前面問題，不斷做政治操作。

    黃珊珊認為，台北市已為大巨蛋付出太多代價，如今使其安全完工，審查就有必要，也無人要求放水，但內政部不該態度反覆，使240多億土地一直閒置，且依據北市府與遠雄議約權利金內容，只要啟用後每營收1000元，北市可獲6元，若能早點營運當然對市民最為有利，批若非內政部卡一年多，大巨蛋現已在營運。

    至於台北市體育局長李再立稱，大巨蛋最快於明年6月試營運，黃珊珊進一步說明，主體建築會先試營運，但周邊旅館及其他商業設施還有裝潢期，大約還需一年，重申對市民而言，只要大巨蛋開門營運就有收入，而遠雄也因每天都有沈重利息，絕不會想要拖延。

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