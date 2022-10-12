中共航空器闖入就是「第一擊」 邱國正：還是需要辯證與示警

國防部長邱國正今日於立法院外委會答覆立委質詢時表示，若中共航空器進入我領空就是「第一擊」。（記者廖振輝攝）

2022/10/12 13:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍今年8月頻派無人機擾我外離島，國防部長邱國正近日表示，中共無人機越界，國軍就會視為「第一擊」，他今日於立法院外委會答覆立委質詢時表示，若中共航空器進入我領空就是「第一擊」，後續國軍還要接招，因為自衛反擊之後就是開戰。但他也強調，國軍並非「看到就打」，而是還會有辯證跟示警作為，如果還不理，才會認定有敵意，並執行該有的作為。

立法院外交及國防委員會今日邀請國防部長邱國正、國安局長陳明通專案報告、備詢，國民黨立委江啟臣今日質詢時問，若無人機失控飛到台灣領空，就算是第一擊，那我方如何反擊？有哪些反擊樣態？邱國正表示，我方會先預警，且在它還沒接近就已「鎖定」，而鎖定也是一種示警，若航空器直接過來仍不理會，台灣就要「自我防衛」。當它侵入領空就代表有危害，將啟動反擊，「既然有了第一擊，後面就要接招」，因為自衛反擊後就是開戰。

江啟臣追問，若對方第一擊後台灣反擊，是否代表開戰？邱國正回應：「對，這樣事態就很嚴重」，所以國軍一再強調慎戰，前陣子一直在壓抑、不輕易開槍，是有原因的。

民進黨立委林靜儀關切第一擊的定義與實務執行狀況，邱國正表示，國軍都會辯證與示警，若對方還不理會，才會視為有敵意，並非「看到就打」，而是還會有辯證跟示警作為。

林靜儀追問，若面對舢舨、鐵殼船等，會如何處理？邱國正表示，由於上述船隻並非戰艦，因此會由海巡署協助，海巡單位也有兵力駐紮外島。國軍有調整經常時期突發狀況處置規定，例如現在有了無人機，就加入狀況設定並加入演練。

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