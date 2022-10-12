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    中選會公告「18歲公民權」複決案 郭泓志主演電視廣告首播亮相

    中選會舉行「發布憲法修正案公民複決第1案公告」記者會，會中中選會主委李進勇說明公民複決第一案相關活動訊息，並張貼公告。（記者王藝菘攝）

    中選會舉行「發布憲法修正案公民複決第1案公告」記者會，會中中選會主委李進勇說明公民複決第一案相關活動訊息，並張貼公告。（記者王藝菘攝）

    2022/10/12 13:16

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中選會今日舉行記者會，公告「憲法修正案公民複決第1案」，也就是「18歲公民權」公投，將於11月26日與地方公職人員選舉同日舉行，決定國民年滿18歲是否有依法選舉、罷免、創制、複決、參加公民投票，與被選舉的權利，同時也首播由前大聯盟職棒球星郭泓志拍攝的兩支電視廣告。

    中選會主委李進勇表示，「18歲公民權」是我國歷史上首次憲法修正交由公民複決，具有修憲公民作主的歷史性意義，特別在複決前加上「公民」，是為了與17年前由國民大會行使複決的修憲案做出區隔。

    今日發布的憲法修正案公民複決第1案公告，內容包括投票日期、投票起、止時間、編號、立法院交付複決事項、政府機關針對憲法修正案公民複決提出之意見書、公民投票權行使範圍及方式，與正反意見支持代表於全國性無線電視頻道發表意見或進行辯論之辦理期間與應遵行之事項。

    李進勇指出，本次「18歲公民權」公民複決估計有投票權人數為1930萬人，其中首投族人數大約有76萬人，投票方式採取「領、領、投」程序，提醒民眾記得領完選票與公投票，再進行圈選，並將選票投入票匭。

    為了加強宣導本次「18歲公民權」公民複決，中選會引進社群AR互動技術，設計「18歲公民權，1126記得投票」臉書限時動態濾鏡，民眾只要上傳AR互動照片，並標註「18歲公民權」，就有機會獲得「好公民」帆布包。

    中選會舉行「發布憲法修正案公民複決第1案公告」記者會，會中中選會主委李進勇說明公民複決第一案相關活動訊息，並展示活動小物。（記者王藝菘攝）

    中選會舉行「發布憲法修正案公民複決第1案公告」記者會，會中中選會主委李進勇說明公民複決第一案相關活動訊息，並展示活動小物。（記者王藝菘攝）

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