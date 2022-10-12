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    首頁　>　臺北市

    批藍綠每天操作棄保 黃珊珊：投給我「3個願望都能實現」

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布新創政見，點名國民黨參選人蔣萬安競選執行總幹事、台北市議員王浩於議會審議時，因政黨利益卡關此法規修正案，以致計畫遲無法上路。（記者鄭名翔攝）

    無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布新創政見，點名國民黨參選人蔣萬安競選執行總幹事、台北市議員王浩於議會審議時，因政黨利益卡關此法規修正案，以致計畫遲無法上路。（記者鄭名翔攝）

    2022/10/12 13:08

    〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長選戰「三腳督」，民進黨台北市議員梁文傑昨分析，黨籍參選人陳時中最後將以3000票左右擊敗國民黨參選人蔣萬安；對此，無黨籍參選人黃珊珊今批，藍綠陣營選戰每天都在操作棄保，呼籲別「走夜路時吹哨子壯膽」，更稱無論外界說投黃珊珊就是投給蔣萬安或是投給陳時中，只要集中選票投黃珊珊，「3個願望都能實現」。

    梁文傑昨接受網路節目專訪時，分析台北市長選戰，認為陳時中與蔣萬安差距相近，恐會複製2018年爭取連任的台北市長柯文哲對決國民黨候選人丁守中態勢，最終以3000票些微差距獲勝，但此話遭批是操作藍綠對決的棄保效應。

    黃珊珊今舉行新創政見發表會，會後受訪時回營民調及棄保議題，稱藍綠兩陣營自選戰開打以來至今都未曾停止操作棄保，呼籲別「走夜路時吹哨子壯膽」，爭取市民認同、提出政策較為重要，重申選民是人而非票，自會判斷誰最適合當台北市長。

    黃珊珊稱，外界常說投黃珊珊就是投蔣萬安，也有人喊投黃珊珊就是投陳時中，因此應集中選票投給黃珊珊，則「3個願望都能實現」，且距離投票越近，市民開始以理智思考判斷，從近期民調即可看此趨勢，對此感到高興。

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