黃珊珊批王阻修法卡新創發展 王浩反嗆不要「張飛打岳飛」

無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布新創政見，點名國民黨參選人蔣萬安競選執行總幹事、台北市議員王浩於議會審議時，因政黨利益卡關此法規修正案，以致計畫遲無法上路。（記者鄭名翔攝）

2022/10/12 12:59

〔記者鄭名翔／台北報導〕無黨籍台北市長參選人黃珊珊今公布新創政見，其中延續台北市長柯文哲的天使基金計劃，將推動5年50億投資新創事業，並點名國民黨參選人蔣萬安競選執行總幹事、台北市議員王浩於議會審議時，因政黨利益卡關此法規修正案，以致計畫遲無法上路，斥實是「大可不必」；王浩反嗆，審此案時蔣萬安尚未參選，黃不要「張飛打岳飛」，且她也當過議員，「不會蠢到這種地步吧」。

黃珊珊今提出新創政見，主張提高資金規模、擴大適用項目、強化國際鏈結，其中將延續台北市投資新創事業推動計畫，加碼以5年50億天使基金投資新創，逐步取代單向獎勵補助。

黃珊珊特點名國民黨議員王浩，質疑他作為議會法規會召集人兼蔣萬安競選執行總幹事，連續三個會期都不願將「台北市產業發展自治條例」、「台北市產業發展基金收支保管及運用自治條例」排入議程審議，過去自己擔任副市長期間曾多次溝通依然未果，使得法案卡關、計劃遲無法上路，批王浩若是因政黨利益那實在是「大可不必」。

黃珊珊呼籲，既然蔣萬安也非常重視新創，那王浩至少應在此會期先排入法規會內進行討論，否則議會即將休會，若今年未通過則勢必要再拖到選舉過後。

王浩受訪時反擊，稱柯文哲於過去8年任期間不推動執行此案，卻在卸任前推新創基金，強迫下任市長配合政策每年須編列16億元，且市府將兩個不同使用目的的基金，都放在同一個基金帳戶內，此非常不合理，過次曾多次說明，但北市府及黃珊珊卻搞不清楚狀況、不肯修改。

王浩更開砲，稱此案早在去年6月將送進議會，當時蔣萬安尚未宣布參選，自己更無競選職務，且於法規會審議期間從不問黨派，但因此案不合理才擱置三個會期，反批黃珊珊不要「張飛打岳飛」，且她也當過議員，「不會蠢到這種地步吧」。

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