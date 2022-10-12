消基會公布農藥殘留抽檢 美國蘋果驗出陶斯松

消基會公布進口青花菜、葡萄及蘋果農藥殘留抽檢結果，發現其中一件翠玉蘋果驗出 禁用農藥「陶斯松」。（記者陳嘉怡攝）

2022/10/12 12:39

〔記者陳嘉怡／台北報導〕消基會今（12）日公布進口青花菜、葡萄及蘋果農藥殘留抽檢結果，發現其中一件翠玉蘋果驗出禁用農藥「陶斯松」。消基會呼籲食藥署應正視此問題，也提醒消費者食用蔬果前記得充分清潔。

消基會董事長黃怡騰表示，本次18件樣本為今年5月間，於雙北的量販店及超市等通路購買，其中8件蘋果分別來自美國、紐西蘭、智利及南非；7件葡萄來自澳洲、智利、日本，3件青花菜來自美國及越南。

針對此次抽檢結果，消基會檢驗長凌永健指出，葡萄農藥檢測量皆符合規定；青花菜則未檢出農藥。而8件蘋果樣本中，僅1件未檢出農藥，6件雖有農藥殘留但均未超標；然而，有1件來自美國的翠玉蘋果，檢驗出0.02ppm禁用農藥「陶斯松」。

凌永健說明，陶斯松是一種殺蟲劑，人類若吸入含陶斯松的空氣會對神經系統產生影響，症狀包含頭痛、視力模糊等。而如果人類暴露在高濃度環境，則可能導致腸道失控、肌肉顫抖、抽搐，甚至昏迷死亡。目前陶斯松已遭多國禁用，國內也已訂定陶斯松為禁用農藥。

凌永健表示，本次檢出陶斯松殘留的翠玉蘋果，已違反「食品安全衛生管理法」，農藥殘留超過安全容許量的產品禁止輸入的相關規定，依法可處6萬元以上、2億元以下罰鍰。消基會呼籲食藥署應正視此問題，嚴格檢驗進口蔬果的農藥殘留情況。

凌永健也提醒消費者，清洗蔬果時要參考3步驟，包含浸泡，沖洗及切除，以正確方式清洗，除去附著在蔬果上的殘留農藥，便能降低食入農藥的風險。

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