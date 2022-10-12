中共「二十大」報告方向 學界：對台堅持「一國兩制」方針

中共總書記習近平將於「二十大」延任，並提出著重未來5年政策方向規劃之報告。（路透檔案照）

2022/10/12 12:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共總書記習近平將於「二十大」延任，並提出著重未來5年政策方向規劃之報告。為因應未來政策動向，陸委會委託學界進行中共「二十大」報告重要政策預測，據研判「二十大」報告或有新政策措施，但政策延續「十九大」，鞏固現有成果，而非追求新方向。對台政策堅持「和平統一、一國兩制」方針，重申堅持一個中國原則和九二共識，中共將持續營造促統氛圍，「二十大」後促統力度勢將強化。

中共「二十大」訂於10月16日召開，除了聚焦中共中央政治局常委、領導階層人事布局，總書記習近平也將發表宏大敘事的報告，「二十大」報告旨在總結過去政績，宣示新的思想、政治和組織路線，是未來5年中共黨政部門的政策指導文件。

關於重要政策可能內容，在軍事方面，「二十大」報告將強調為實現中國夢、強軍夢，制定新形勢下軍事戰略方針，加快國防和軍隊現代化，重申解放軍建軍100年奮鬥目標為建設世界一流軍隊。同時，面對美國加大對中共施壓，以及美軍在台海和南海增加活動頻率，報告中對外在環境可能變局，勢必有直接回應。

學界分析，在黨建與政治方面，「二十大」報告將賡續指明，堅持黨的全面領導，力保黨中央權威和集中統一領導；重申全面從嚴治黨，以及黨的自我革命，未來黨管一切勢必執行更為徹底。

「二十大」報告亦將強調經濟發展的平衡性、協調性、可持續性，全面深化改革開放，促進「共同富裕」，推進科技自立自強。為全面建成社會主義現代化國家，達成第二個百年目標，促進「共同富裕」成為中共經濟建設工作的重點。

在意識形態領域，將嚴緊、嚴抓，強調鬥爭，中共希望提升人民對共產黨、中華民族的認同感、自豪感，不受西方思想文化的影響。尤其中共認為「網路已經成為輿論鬥爭的主戰場」，因此管制措施勢將層層加碼。

值得注意的是，在台港澳方面，受到近年美國強力支持台灣、俄烏戰爭影響，顯然「二十大」報告將強調台灣問題不容外力干涉，以及強化兩岸和平統一內涵。報告可能表明「解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務」，堅持「和平統一、一國兩制」方針，重申堅持一個中國原則和九二共識，反對台獨分裂，反對外部勢力干涉。

面對香港、澳門問題，中共勢必強調在香港治理上的「政績」，表明在堅持「一國兩制」和推進「祖國統一」上，採取一系列標本兼治的舉措，堅定落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」。

另外，就中共對台政策觀察，「和平統一、一國兩制」，積極促進兩岸融合發展，仍是對台政策主軸，惟中共善用和戰兩手策略，武統備而不用，仍將以常態性的軍事活動侵擾台灣，對台灣軍民進行壓力。

據分析，近年中共涉台官員極力倡導統一，描繪「統一後」的情景，今年8月中共發布的第三份對台白皮書，特別專章凸顯「實現祖國和平統一的光明前景」，顯示中共已在積極營造促統氛圍，預期「二十大」後對台促統力度勢將強化。

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