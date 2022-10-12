美眾院軍委會議員莫頓：與台灣肩並肩 捍衛共同價值

蔡英文總統今日上午接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」。（取自總統府直播）

2022/10/12 11:57

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見「美國聯邦眾議員聯合訪問團」。蔡英文表示，這是今年以來第8個美國國會訪團，尤其在中國8月軍演後來訪，感受美國國會堅若磐石的支持與跨黨派的情誼。曾投入軍旅、也是美國眾議院軍事委員會成員的莫頓眾議員說，身為軍人他學到一件事，要為共享價值站出來捍衛他們。與烏克蘭人一樣，台灣人也是勇於捍衛自由。他很榮幸與台灣肩並肩站在一起。

蔡英文說，這是今年以來是第8個美國國會訪團，而在中共8月軍演後來訪，感受到美國國會堅若磐石的支持與跨黨派的情誼。江笙眾議員前天參加國慶典禮，這是台灣人民克服萬難從威權走向民主，而在面對威權打壓我們絕不屈服，會持續捍衛民主與自由的價值。這幾個月看到威權主義擴張，造成人民遭受戰爭的痛苦，她在此重申台灣願意與美國等民主夥伴深化合作，共同維持全球與區域的和平穩定。

總統也說，台灣與美國是經濟與安全的夥伴，感謝持續展現對台灣的堅定支持，希望讓台灣與美國的經濟與安全伙伴關係能夠更加緊密。台美廿一世紀貿易倡議已經啟動，雙方密切協調展開首輪談判，除了推動台美簽訂高標準貿易協定，也希望能與美國簽署避免雙重課稅協定。她並再次感謝美國跨黨派議員在此重要時刻專程訪台，希望攜手努力，讓台美關係更加前進。

繼江笙眾議員致詞後，莫頓眾議員表示，這次國會訪團是跨黨派，很多並具軍事背景，他身為退伍軍人，深知戰爭的可怕，也了解和平的可貴。雷根總統曾說要有和平必須先強大自己，所以來到這裡，為了強化夥伴關係。美台關係非常重要與明顯優勢，在於雙方建基於自由民主法治等共同價值，這些價值不僅是美台共享，也應該是全人類共享應是普世價值。這些價值是美國人、台灣人擁護，也是烏克蘭人擁護。他並深信中國人民也擁護這價值。

莫頓並說，過去身為軍人他學到一件事，要為共享價值站出來，捍衛他們。與烏克蘭人一樣，台灣人也是勇於捍衛自由。他很榮幸與台灣肩並肩站在一起。

訪團分別由聯邦眾議院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）、聯邦眾議院情報委員會「國防情報暨戰士支援小組」共和黨首席議員溫斯卓普（Brad Wenstrup, R-OH），以及聯邦眾議員莫頓（Seth Moulton, D-MA）率領，成員另包括：聯邦眾議院軍事委員會戰備小組共和黨首席議員沃茲（Michael Waltz, R-FL）、以及凱希力（Kai Kahele, D-HI）等，共5位跨黨派聯邦眾議員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法