蔣萬安：兩蔣對這片土地付出不容抹滅

國民台北市長參選人蔣萬安出席華僑節慶祝大會，受到民眾歡迎。（蔣辦提供）

2022/10/12 12:50

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長參選人蔣萬安今出席第70屆華僑節慶祝大會暨華僑救國聯合總會海外理事會開幕典禮，蔣致詞時表示，2位蔣總統對這片土地的付出不容抹滅，更表示，他希望未來能當僑界領袖夥伴的最強後盾及靠山。

蔣萬安致詞表示，在民國111年的今天，中華民國已經跟台澎金馬及所有這片土地的人民緊密結合為生命共同體，都熱愛中華民國、都熱愛台灣，同樣的精神更能在僑胞身上具體展現。

蔣萬安指出，中華民國建立就是靠所有海外同胞、所有僑胞，大家共同揮汗辛苦打拚出來，華僑聯合總會成立70週年，一路走來見證台灣社會的起伏、艱苦、榮耀，更該藉這機會感念先人對中華民國的付出跟奉獻。

「過去2位蔣總統對這片土地的付出不容抹滅」，蔣萬安說，蔣公守衛台灣，保住了中華民國，甚至推動土地改革、實施國民義務教﹔蔣經國接手建設台灣，推動十大建設，當時要蓋高速公路，反對的人還說要給有錢人開的，但到今天，台灣民眾都在享受當時辛苦推動十大建設的成果。

蔣萬安也表示，僑胞靠自己的努力拚出一片天，在海外代表中華民國，抬頭挺胸，讓他非常欽佩，希望未來能夠當僑界領袖、夥伴們最強的後盾及靠山。

國民黨台北市長參選人蔣萬安參加華僑節活動。（蔣辦提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法