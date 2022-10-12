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    首頁　>　臺北市

    新北捷運局行政不中立？立院國民兩黨團隔空交火

    國民黨立法院黨團11日召開記者會，痛批民進黨從中央到地方才是行政不中立，揚言黨團將成立相關小組監督民進黨的行政不中立，並給予最嚴厲的譴責。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團11日召開記者會，痛批民進黨從中央到地方才是行政不中立，揚言黨團將成立相關小組監督民進黨的行政不中立，並給予最嚴厲的譴責。（記者羅沛德攝）

    2022/10/12 12:25

    〔記者王千豪／台北報導〕針對新北市政府捷運工程局遭網友質疑行政不中立，藉由「市政新聞」攻擊民進黨新北市長參選人林佳龍，立法院民進黨團今（12）日也召開記者會提出相關質疑。立法院國民黨團對此不甘示弱，也於今日黨團記者會後回擊，痛批民進黨從中央到地方才是行政不中立，揚言黨團將成立相關小組監督民進黨的行政不中立，並給予最嚴厲的譴責。

    新北捷運局近期針對林佳龍的溪北捷運主張，發布數條市政新聞駁斥，如「林佳龍的溪北捷運主張是一個抄襲沒有規劃圖 不切實際亂開芭樂票的路線」、「空洞的溪北捷運哪來勇氣自比倫敦及紐約地鐵 請先做好可永續經營的功課」、「林佳龍參選人打臉當年林佳龍交通部長 捷運五股泰山板橋線已是進行式 林佳龍參選人請勿複製貼上，抄襲改成無法永續經營的溪北捷運」，遭綠營質疑行政不中立。

    國民黨立委費鴻泰怒批：「林佳龍是皇帝？當你罵別人時，對方不能說明清楚？」國民黨團書記長李德維也說，民進黨團指控，侯市府變成國民黨新北市長參選人侯友宜的競選辦公室，根本就是張飛打岳飛，假如林佳龍對於新北市政有任何質疑，他相信市府相關局處會出來說明清楚。

    李德維指出，林佳龍擔任台中市選委會主委期間站台輔選，違反行政中立遭裁罰，更主動要求區長變樁腳衝選票，這才是法院認證的行政不中立。另外，他也指控，桃園市長鄭文燦才是最行政不中立，利用公家資源輔選民進黨桃園市長參選人鄭運鵬。

    國民黨團總召曾銘宗說，民進黨團要召開相關記者會之前，國民黨團奉勸他們要認真一點，先檢視一下自己的相關作為，民進黨從中央到地方都是行政不中立，罄竹難書。他舉例細數，鄭文燦輔選鄭運鵬、行政院長蘇貞昌邀請新北市議員到官邸吃便當，對於蔡政府的行政不中立，給予最嚴厲的譴責。

    曾銘宗揚言，黨團會成立相關的小組，監督蔡政府的行政不中立，若發現不法，不排除到監察院告發，或是直接移送法辦。

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